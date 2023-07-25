金山非營利組織前董事 貪汙25萬被訴

聯邦大陪審團起訴舊金山 一家非營利組織的前負責人，這名負責人被控挪用該組織逾25萬美元。這個非營利組織為舊金山市內桑尼代爾（Sunnydale）和訪谷（Visitacion Valley）兩個地區的學生提供學業支持和就業援助。

53歲的哈文 (Athena Harven) 被指控四項電匯詐欺罪，她曾擔任舊金山青少年49人隊 (San Francisco Junior 49ers) 主席，這是一個非營利的青少年足球和啦啦隊組織。她也是該組織屬下的Together、United、Recommitted、Forever等活動項目的營運總監。該非營利組織的資金來自舊金山市以及聯邦住房和城市發展部等政府機構的撥款。哈文於本月19日首次出庭，並於當天獲釋，無需繳納保釋金。

檢方指出，2015年4月至2018年12月期間，哈文給自己開了119張支票 ，其中89張支票據稱是用於支付TURF（Together、United、Recommitted、Forever的簡稱）的薪資稅。司法部官員在新聞稿中指控：哈文使用其餘支票支付費用、工資，或沒有指明用途的開支。

哈文還被指控將支票存入她控制的銀行帳戶，並用這些錢支付個人開支，包括房租、水電費和雜貨費。檢察官 稱，哈文還將這些錢花在餐館、酒店和賭場等場所。他們補充說，還有些錢被用於哈文擁有並經營的蛋糕店。

哈文還被指控篡改TURF的紀錄，將薪資處理公司ADP列為她向自己開出的幾張支票的收款人。檢察官表示，她還在2016年4 月至2018年11月之間截留了州稅務機關關於TURF未付薪資稅的通知。據稱，哈文還設立了一個假的電子郵件地址，該電子郵件地址據稱來自加州經濟發展廳的一名員工。

起訴書稱，由於哈文的詐欺行為，哈文和TURF未向聯邦和州稅務機關繳納薪資稅。該非牟利組織最終欠下數十萬美元的未繳稅款，導致TURF解聘員工、停止運營並最終於2018年12月關閉。

如果罪名成立，哈文將面臨最高20年監禁、退還她被指控盜竊的金錢。她將於8月30日再次出庭。