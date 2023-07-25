我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

金山推特總部 移除藍鳥標誌

記者李怡／舊金山報導
工人正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）
工人正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）

社交媒體推特（Twitter）董事長馬斯克（Elon Musk）日昨宣布將藍鳥圖案商標改為黑底白字X符號。24日下午，該公司位於舊金山市場街的總部辦公大樓已著手把Twitter 藍鳥商標移除。

作業人員正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）
作業人員正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）

當天下午，作業人員站在施工車上一個小時，把舊金山推特公司總部一側的藍鳥已全部剷除，另一側還在施工。馬斯克還在推特上發布了未來金山總部大樓的夜間景觀，聲稱將會投影一個黑底白字的X標誌。

馬斯克發布的未來大樓夜景觀。（取自推特）
馬斯克發布的未來大樓夜景觀。（取自推特）

當天打開 Twitter的電腦用戶端，網頁頂部已顯示X標誌，背景顏色也由之前的白色改為黑色。但手機應用程序中仍然是藍鳥標誌。此次更改標誌是馬斯克自收購 Twitter 以來所做的又一重大改變。去年10月，馬斯克以440億元收購了推特，隨後進行了大規模裁減四分之三員工。

周一 Twitter電腦端頁面已換成黑色和X標誌。（網頁截屏）
周一 Twitter電腦端頁面已換成黑色和X標誌。（網頁截屏）

馬斯克去年在收購推特時發表的推文曾說：「收購Twitter是創建X這一萬能應用程序的催化劑。」馬斯克的火箭公司、太空探索技術公司的英文名稱是SpaceX。 1999年馬斯克創立了一家名為X.com 的初創公司，是一家在線金融服務公司，也就是後來的PayPal。

馬斯克23日推文表示：「不確定是什麼微妙的原因，但我喜歡字母X。很快我們會逐漸告別所有藍鳥。」

馬斯克於今年5月任命的Twitter執行長亞卡里諾 (Linda Yaccarino)對於更改商標表示：「推特給人留下了深刻的印象，並改變了我們的溝通方式。現在X將更進一步，改造全球社交應用場景。X將是無限互動的未來狀態，將以音頻、視頻、消息、支付為中心打造一個全球市場。」

對於推特的更名之舉，有用戶認同，也有用戶不滿。在科技行業工作的Mike Chang說：「Facebook改名為Meta、Google改成了Alphabet。我認為，如果馬斯克想讓他的應用程序與原來的推特不同，更改商標是有道理的。」

用戶Zhen Wang表示不理解馬斯克此次改商標操作：「不知道馬斯克要將用戶带向何方。不確定他是在履行社會責任，還是有錢有權力就任性的猖狂。」

舊金山推特總部大樓還未知何時換上X新標誌。（記者李怡／攝影）
舊金山推特總部大樓還未知何時換上X新標誌。（記者李怡／攝影）

馬斯克將推特商標更改為X之際，正面臨來自Meta公司本月推出的社交應用程序Threads的競爭威脅。後者成為了對推特不滿用戶的替代選擇。

Meta宣傳Threads為照片共享應用程式， 並稱該程式是一個實時更新和公共對話的新空間。Threads推出五天後，傳出已有1億人註冊。

馬斯克 推特 Threads

上一則

金山市長胞兄 獲減刑12年8個月

下一則

郵局預約護照面試也塞車 矽谷媽刷網2周才成功

延伸閱讀

推特再添挑戰者 TikTok開放純文字發文

推特再添挑戰者 TikTok開放純文字發文
推特正式換上新商標「X」 招牌藍鳥標誌飛了

推特正式換上新商標「X」 招牌藍鳥標誌飛了
藍鳥飛了 馬斯克嗨秀新商標 白底黑字「X」投影推特總部外牆

藍鳥飛了 馬斯克嗨秀新商標 白底黑字「X」投影推特總部外牆
「X」帝國上線？ 馬斯克：「X」取代藍鳥 推特換標誌

「X」帝國上線？ 馬斯克：「X」取代藍鳥 推特換標誌
馬斯克說要換推特招牌「藍鳥標誌」最快24日掰掰

馬斯克說要換推特招牌「藍鳥標誌」最快24日掰掰

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
有些人在好市多購物時喜歡翻遍貨架以找到「最好的」，殊不知卻是不受歡迎的舉動。（本報資料照片）

結帳前不要… 客人5行為 好市多員工最討厭

2023-07-24 02:19
好市多近幾個月開始嚴厲打擊會員卡濫用行為。（路透）

加州聖馬刁婦用丈夫好市多會員卡 被列黑名單禁入

2023-07-24 02:20
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年