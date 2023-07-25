金山推特總部 移除藍鳥標誌

工人正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）

社交媒體推特 （Twitter）董事長馬斯克 （Elon Musk）日昨宣布將藍鳥圖案商標改為黑底白字X符號。24日下午，該公司位於舊金山市場街的總部辦公大樓已著手把Twitter 藍鳥商標移除。

作業人員正在移除舊金山推特總部大樓的藍鳥標誌。（記者李怡／攝影）

當天下午，作業人員站在施工車上一個小時，把舊金山推特公司總部一側的藍鳥已全部剷除，另一側還在施工。馬斯克還在推特上發布了未來金山總部大樓的夜間景觀，聲稱將會投影一個黑底白字的X標誌。

馬斯克發布的未來大樓夜景觀。（取自推特）

當天打開 Twitter的電腦用戶端，網頁頂部已顯示X標誌，背景顏色也由之前的白色改為黑色。但手機應用程序中仍然是藍鳥標誌。此次更改標誌是馬斯克自收購 Twitter 以來所做的又一重大改變。去年10月，馬斯克以440億元收購了推特，隨後進行了大規模裁減四分之三員工。

周一 Twitter電腦端頁面已換成黑色和X標誌。（網頁截屏）

馬斯克去年在收購推特時發表的推文曾說：「收購Twitter是創建X這一萬能應用程序的催化劑。」馬斯克的火箭公司、太空探索技術公司的英文名稱是SpaceX。 1999年馬斯克創立了一家名為X.com 的初創公司，是一家在線金融服務公司，也就是後來的PayPal。

馬斯克23日推文表示：「不確定是什麼微妙的原因，但我喜歡字母X。很快我們會逐漸告別所有藍鳥。」

馬斯克於今年5月任命的Twitter執行長亞卡里諾 (Linda Yaccarino)對於更改商標表示：「推特給人留下了深刻的印象，並改變了我們的溝通方式。現在X將更進一步，改造全球社交應用場景。X將是無限互動的未來狀態，將以音頻、視頻、消息、支付為中心打造一個全球市場。」

對於推特的更名之舉，有用戶認同，也有用戶不滿。在科技行業工作的Mike Chang說：「Facebook改名為Meta、Google改成了Alphabet。我認為，如果馬斯克想讓他的應用程序與原來的推特不同，更改商標是有道理的。」

用戶Zhen Wang表示不理解馬斯克此次改商標操作：「不知道馬斯克要將用戶带向何方。不確定他是在履行社會責任，還是有錢有權力就任性的猖狂。」

舊金山推特總部大樓還未知何時換上X新標誌。（記者李怡／攝影）

馬斯克將推特商標更改為X之際，正面臨來自Meta公司本月推出的社交應用程序Threads 的競爭威脅。後者成為了對推特不滿用戶的替代選擇。

Meta宣傳Threads為照片共享應用程式， 並稱該程式是一個實時更新和公共對話的新空間。Threads推出五天後，傳出已有1億人註冊。