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聖荷西官員實習生 僅6成有薪水

編譯組
聖荷西市長馬漢說，他的 21 名實習生中，只有一名是無薪的。（美聯社）
聖荷西市長馬漢說，他的 21 名實習生中，只有一名是無薪的。（美聯社）

編譯組╱聖荷西24日電

每年，學生實習生都懷揣著開啟政治生涯的夢想，熱切地走進聖荷西市政廳，但他們中只有一部分結束時是帶著薪水離開的。

在市政廳的18層，目前有66名學生實習生為議員或市長工作。但他們中只約有60獲得了報酬：7名實習生領取每小時17-20元的時薪，29名實習生因工作時間長達數月而獲得津貼，4名實習生通過市政府職業發展計畫受雇，其餘27名實習生則無薪工作。

戴維斯（Dev Davis）、福利（Pam Foley）和 科恩（David Cohen）是僅有專門向實習生支付時薪或津貼的市議員。奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、坎德拉斯（Domingo Candelas）和巴特拉（Arjun Batra）等議員的實習生既有帶薪的，也有不帶薪的。

市長馬漢（Matt Mahan）根據實習生的工作時數，每學期（大約三個月）提供 1000 到 2000 元的津貼。希門尼斯（Sergio Jimenez）、托雷斯（Omar Torres）和段安（Bien Doan）等議員則不向實習生支付報酬。

如果有人要工作，就應該得到報酬。但在加州，只要實習生是實習的主要受益人，無薪實習就是合法的。因為學生可以在畢業前通過實習獲得寶貴的工作經驗，所以州法律允許學生用自己的勞動 「購買」這種經驗。

實習生的工資通常由議員辦公室的預算支付，每位議員每個財政年度可獲得近100萬元，這取決於前幾年有多少錢未被使用。市長辦公室的年度預算較多，為480萬元。根據最近的市政文件，通常所有預算的80% 以上用於全職員工的工資和福利。

馬漢說，他盡可能地多招收實習生，因為他希望通過實習向他們展示，通過合作可以改變一個社區。他還說，學生是 「有創造力的、跳出框框的思想家，」有助於為他辦公室解決聖荷西首要問題的工作提供信息。在他的 21 名實習生中，只有一名是無薪的，因他起步較晚，而實習預算已經分配完畢。

米利根（Ryan Milligan）從 2021 年夏天開始在馬漢的市長競選活動中擔任無薪實習生，為期一年。他說這段工作經歴非常寶貴。他與馬漢建立了師徒關繫，並深入了解了地方選舉的運作方式。他說，報酬只是額外的好處，還指出，與他共事過的實習生也沒有抱怨過工資問題。因為他們追求的是工作經驗而不是金錢。

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