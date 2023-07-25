聖荷西明年選戰籌款 8月開跑

聖荷西明年市長、市議員選戰籌款活動即將於8月8日展開。（Getty Images）

聖荷西 明年市長、市議員選戰籌款活動即將於8月8日展開，包括市長候選人，以及角逐第二、四、六、八、十偶數選區市議員的候選人將全力衝刺，力拚贏得明年3月5日初選，並進入年底11月普選。

聖荷西市議員和市長的任期為四年，且只能連任一次；每兩年改選半數的市議員，明年將改選的是偶數選區。以下是綜合各報導對明年3月初選的觀察。

聖荷西市長原本和市議員單數選區同時改選，但去年6月聖荷西選民公投通過A提案，市長選舉改與總統大選同年進行，也就是明年將和市議員偶數選區同時改選。現任市長馬漢 (Matt Mahan) 去年選舉中，出人意料擊敗熱門人選查維茲 (Cindy Chavez)。馬漢明年競選連任，目前尚未傳出有挑戰者。另根據最新消息，查維茲可能有意出任聖地牙哥縣行政相關職務。

市議員選舉方面，代表大部分南聖荷西的第二選區現任市議員希門尼斯 (Sergio Jimenez) 將於明年任期屆滿離職。目前第二選區候選人主要有凱瑟醫院職員普拉沙德 (Babu Prasad)及幼兒教育專家康寶斯 (Pamela Campos) 等。普拉沙德投入選戰，取得眾多南灣政界人士支持，包括加州眾議員卡拉 (Ash Kalra)、羅達倫 (Evan Low)、李天明 (Alex Lee) ，聖他克拉拉縣議員艾倫伯格 (Susan Ellenberg) 、查維茲 (Cindy Chavez)，聖荷西市議員坎德拉 (Domingo Candelas) 、奧爾蒂斯 (Peter Ortiz) 、托雷斯 (Omar Torres) 。普拉沙德積極參與勞工活動，主張廣建可負擔住屋、加強公共安全、促進經濟發展，改善遊民 問題。

普拉沙德主要對手為康寶斯 。康寶斯接受訪問時，強調投資K-12年級教育。其主要支持者為矽谷 拉丁裔聯盟執行主任查維茲-羅培茲 (Gabriela Chavez-Lopez) 、山景城市議員拉摩斯 (Emily Ramos)。

現任第四選區市議員柯恩 (David Cohen) 將競選連任，該選區主要包括城市北區。柯恩強調，他將設法完成為遊民設立的臨時住屋計畫，提供臨時住屋讓無家可歸遊民暫時居住，重新建立生活。

第六選區目前唯一表態參選人為提倡興建住屋組織「催化矽谷」(Catalyze SV)執行主任舒爾 (Alex Shoor)。現任代表第六選區市議員戴維斯 (Dev Davis) 亦將於明年任期屆滿離職。

舒爾曾擔任前聖他克拉拉縣議員耶格 (Ken Yeager) 的政策助理。他的主要政見有興建可負擔住屋，解決無家遊民問題等。他並強調支持小型企業，促進社區活力。舒爾取得耶格、聖他克拉拉縣公辯律師歐尼爾 (Molly O’Neal) 等人支持。

前史丹福大學行政人員康德拉斯 (Domingo Candelas) 今年元月被任命為代表聖荷西第八選區市議員。他已表態參加2024年連任選戰。康德拉斯表示，他目前積極籌款，改善康尼漢湖 (Lake Cunningham) 周遭環境。康德拉斯得到州參議員柯提斯 (Dave Cortese) 、前州參議員畢俄 (Jim Beall) 、聖他克拉拉縣議員阿雷納斯 (Sylvia Arenas) 、聖荷西市議員佛雷 (Pam Foley) 以及戴維斯的支持。

第十選區代表聖荷西市西南區，目前尚未有人正式表態參選這一選區市議員職務。現任第十選區市議員巴特拉 (Arjun Batra)於今年元月被任命為代表該選區市議員，然截至目前，尚未表態是否競選連任。