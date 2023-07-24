助力小企業 舊金山華埠夏季慶會不斷 「熊貓周日」吸客

周日熊貓活動吸引了眾多家庭遊客到訪華埠。（記者李怡╱攝影）

為吸引遊客和市民到訪，舊金山華埠 夏季慶祝活動不斷。由舊金山華埠商會（SF Chinatown Merchants Association）23日舉辦的「熊貓周日」活動，為眾多家庭和小朋友帶來豐富的文娛體驗。

舊金山華埠商會致力於通過在華埠商業街內舉辦文化活動，吸引市民遊客到訪遊玩、購物、享受美食，從而支持華埠小企業發展。

昨天下午，在華埠的主商業街都板街上，兩隻中式裝扮的熊貓人偶，引起諸多小朋友和家庭到訪合影留念。

到訪華埠周日熊貓活動民眾。（記者李怡/攝影）

特別從東灣帶孩子來參加熊貓周日活動的華裔家長趙婷說：「作為華裔家庭，對象徵著中國文化的大熊貓一直情有獨鍾。本來計畫這個暑假要帶孩子回成都老家看熊貓，但因遲遲未有直飛航班，計畫取消。今日可以來華埠參加熊貓周日活動，會為孩子的童年留下深刻記憶。」

熊貓周日活動不僅帶動了遊客和灣區家庭來華埠，欣賞具有傳統特色的文娛活動，同時也帶動了商業街上紀念品店、精品店、茶店、甜品店和餐廳的生意。

周日華埠的文娛活動豐富多元。（記者李怡╱攝影）

都板街上的紀念品店主陳東說：「疫情 之後通常周日的生意比較冷淡，街上行人遊客稀少。今天因活動帶動，店內的古風扇子、絲綢圍巾和唐裝帽衫等物品非常暢銷，一下午的功夫小扇子就賣出了20多把。」

根據舊金山市府審計報告，今年第一季度華埠的稅收增幅達到23%，增幅為全市所有社區中最高。大多數社區的增幅低於20%。市府也為小企業提供頗多補助金，推動經濟復甦，「這意味著商家和來自世界各地的遊客都在這裡觀光旅遊，每個人都有美好的體驗。」

在過去的三年中，舊金山華埠小商業因疫情受到重創。市長、市議員商議出台多項政策力挺。如為陷入困境的小商業提供過渡支持資金、為戶外用餐空間和遮陽棚提供整改資金等政策。

華埠有多個諸如華埠商會這樣的小企業互助會，在經濟困難時期，給店主們提供互相支持幫助，為華埠小企業迎來了新轉機。