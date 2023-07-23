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聖縣市集7/26開幕 連10天吃喝玩樂

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
聖他克拉拉縣市集將於7月26日開幕，為期10天的活動，直到8月6日結束。（取自市集官網）
聖他克拉拉縣市集將於7月26日開幕，為期10天的活動，直到8月6日結束。（取自市集官網）

聖他克拉拉縣市集（Santa Clara County Fair）將於7月26日開幕。聖縣市集多年來只舉行3或4天，這次是至少25年來首次舉辦為期10天的活動，直到8月6日結束。

「從新冠肺炎疫情中走出來後，我們希望表現得堅強起來，宣告我們已經回來了、重新開放了。 」聖縣市集管理公司長期執行董事安德拉德（Abe Andrade）說，「我們帶著熱情回來，向人們展示無論你過去經歷過什麼，今年我們都會為你提供很多東西。」

為了迎接今年的活動，Tully Road的集市已經煥然一新。美食廣場、博覽館和展館等建築物上安裝了新的標牌，一些建築物最近進行了粉刷，粗糙的道路也已重新鋪設，只待開幕時迎接遊客了。市集在入口處有一個巨大的摩天輪，場內有嘉年華遊戲和遊樂設施、農場濃霧展覽、廣場舞，還提供草莓酥餅、火雞腿和安傑洛的胡椒牛排。

市集將在7月26日下午2時30分左右開幕，當天晚上7時舉行剪綵儀式。遊行將圍繞遊樂場周邊進行。當天的娛樂活動包括向貓王（Elvis）、Michael Jackson和Motown Groups、喜劇催眠師Terry Stokes和魔術師Phil Ackerly致敬的表演，此外還有向Selena、 甲殻蟲（the Beatles）、Elton John、Garth Brooks、AC/DC和Kiss致敬表演。7月27日有很多當地樂隊、義大利男高音Pasquale Esposito演出。

市集期間來自紐約、洛杉磯、邁阿密和其他地方的藝術家將在Gateway Hall的牆壁上繪製聖縣主題的壁畫，與聖荷西藝術家Lila Gemellos領導的團隊為市集75周年創作的代表縣城和城市的壁畫相得益彰。對於那些尋求真正復古體驗的人來說，遺產大廳（Heritage Hall）的遊樂場歷史展覽上，將展示可追溯到1940年代的縣集市紀念品，以及聖市賽車場（San Jose Speedway）和曾經位於場地內的舊蒸汽機車。

市集期間周一（7月31日）和周二（8月1日）關閉。訪問網站www.thefair.org獲取完整的時間表、票價和其他詳細訊息。

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