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全美最富阿賽頓 行人致命率加州最高

編譯胡立宗／綜合報導
國王大道的阿賽頓側（右），入夜後就一片漆黑。左側為蒙洛公園市，可見燈火通明。（取自NBC）
國王大道的阿賽頓側（右），入夜後就一片漆黑。左側為蒙洛公園市，可見燈火通明。（取自NBC）

灣區的阿賽頓市（Atherton）是全美身價最高的住宅區，但是行經當地的國王大道（El Camino Real）卻是加州行人致死率最高的路段之一。NBC電視台的報導指出，當地國王大道東側是阿賽頓，沒有人行道、路燈只有四座；西邊是蒙洛公園市（Menlo Park），設有人行道、路燈17座。兩地的差別在於，阿賽頓這邊全是住宅區，但蒙洛公園開放商業使用，就算阿賽頓市長Bill Widmer都說，連他都不確定是不是每家都歡迎路燈，但他自己騎車都會避開國王大道。

這樣的差別，導致國王大道的阿賽頓側的行人特別容易碰上危險狀況。例如，2014年死亡的Shahriar Rahimzadeh據信剛下公車，2015年死亡的Emiko Chen正在陪貓散步，2020年的James Lazcano正要過馬路去搭公車，2022年的Sol Gloria已經失憶、遊蕩至路上…。撞死Sol Gloria的公車司機Jimmy Maerina最後被認定沒有過失，但他說路上實在太暗，他的車燈不夠亮，如果阿賽頓側有行人道，就不會發生憾事了。

NBC的灣區調查小組發現，國家公路交通安全管理署 （NHTSA）過去10年的紀錄顯示，國王大道的阿賽頓側，不論晝夜，事故發生率都高得異常。加州平均的行人死亡率為每10萬人2.59人，灣區高於全州平均的只有兩地，一個是阿賽頓的每10萬人4.34人，另一個是半月灣的每10萬人3.52人。這樣的人數不但高於聖荷西、屋崙、舊金山等都會區，更是也高於附近地區的兩至三倍。負責管理國王大道的加州交通廳（Caltrans）2018年曾在當地增設行人安全設施，但之後的死亡率反而更高，當問到是否還會繼續增設時，交通廳只說還在研究。

該路段的速限為時速35哩，但受害者家屬說，根本沒有人會只開35哩，James Lazcano的驗屍報告也說，肇事者時速達50哩。NBC實際觀察發現，就算是下午最明亮的時段，路人、自行車、遛狗人都得向外走進車道，事故高的原因可想而知。Emiko Chen的女兒抱怨，這件事的根本就是不公，開著Tesla、BMW的呼嘯而過，但走在路邊的人只能搭公車，「照顧經濟弱勢難道不是社會該做的事嗎？」

國王大道阿賽頓段2014年至2022年的四名死者。（取自NBC）
國王大道阿賽頓段2014年至2022年的四名死者。（取自NBC）

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