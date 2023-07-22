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英語能力有限 華語家庭占比最高

記者劉先進／屋崙報導
史丹福大學亞裔健康研究與教育中心的共同創始人巴拉尼阿潘（Dr. Latha Palaniappan）說， 英語水準有限的患者和家庭，面臨著更加嚴重的健康不平等問題和更糟糕的醫療服務。（記者劉先進／翻攝）
史丹福大學亞裔健康研究與教育中心的共同創始人巴拉尼阿潘（Dr. Latha Palaniappan）說， 英語水準有限的患者和家庭，面臨著更加嚴重的健康不平等問題和更糟糕的醫療服務。（記者劉先進／翻攝）

少數族裔媒體（EMS）21日舉行在線講座，討論主題是，「語言障礙對醫療保健的影響令人不安」。史丹福大學亞裔健康研究與教育中心的共同創始人巴拉尼阿潘（Dr. Latha Palaniappan）說，根據2019年按家庭語言畫分的英語能力有限的家庭比率，包含粵語和普通話的說中文家庭比率最高，超過30%。英語水準有限的患者和家庭，面臨著更加嚴重的健康不平等問題和更糟糕的醫療服務。如果在入院或出院時沒有使用翻譯，他們的住院時間將增加三天。

巴拉尼阿潘表示，在美國，大多數醫療服務提供者都說英語，醫學院的所有培訓和考試都用英語進行。雖然有些醫生在網站上說，他們的語言能力很強，但往往只是精通一種語言的口語會話，而不是精通醫學術語。英語水準有限的患者和家庭，面臨著更加嚴重的健康不平等問題和更糟糕的醫療服務。不過使用翻譯服務可以幫助解決問題，且這些翻譯服務主要是由政府強制提供的。因此，需要向公眾強調，如果醫院沒有提供這些服務，就應該在接受醫療服務時提出要求和申請。

根據2019年按家庭語言畫分的英語能力有限的家庭百分比，英語能力有限者的主要語言是中文，包括普通話、粵語以及韓語和越南語。這三種語言是英語能力有限的家庭的主要語言，都是亞洲語言。但病人和醫療服務提供者在報告中都說，獲得適當口譯服務的機會並不令人滿意。這也是許多醫療保健系統的苦惱。

巴拉尼阿潘說，「當我還是一名住院醫師時，曾有現成的翻譯人員，在就診的15分鐘內可到現場。然後我們轉到電話翻譯後，效果就不那麼理想了，有時需要等待兩個小時才能接通電話翻譯。現在，我們也有了遠程視頻服務，但這受到互聯網服務的限制，有時頻寬也有限。英語水準有限的人更有可能報告獲取和協調護理方面的問題，例如，可能會有醫生告訴你要做結腸鏡檢查。但是，所有關於如何準備結腸鏡檢查、腸道準備和腸鏡檢查的多語材料都是不完整的。」

巴拉尼阿潘說，與英語熟練的人相比，英語水準有限的人沒有醫療保險的可能性要高出四倍，每個病例的成本要高出34%，因為增加檢查費用，且無法獲得他們的病史，從而導致更多的護理使用。這些人在當地醫療系統中遇到困難，導致遲遲不報告症狀，得不到及時治療，未確診病症的發生率也更高。如果在入院或出院時沒有使用翻譯，住院時間將增加三天。還有更多的感染、虛假手術部位感染、壓傷、手術延誤、藥物管理問題、乳房X光檢查等預防性篩查減少。

巴拉尼阿潘建議，將醫療資料翻譯成患者喜歡的語言，使用具有口譯服務的翻譯工具，會有助解決這些問題。

根據2019年按家庭語言畫分的英語能力有限的家庭比率，包含粵語和普通話的中文家庭...
根據2019年按家庭語言畫分的英語能力有限的家庭比率，包含粵語和普通話的中文家庭比率最高，超過30%。（記者劉先進／翻攝）

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