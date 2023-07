泰勒斯下周南灣開唱 警方祭尾隨禁令

流行歌曲巨星泰勒絲,將在南灣李維球場開唱。(美聯社)

隨著有意出席聆聽泰勒絲 (Taylor Swift) 下星期在南灣李維球場 (Levi's Stadium) 舉行的、門票全部售完的Eras巡迴演唱會的人數愈來愈多,聖他克拉拉市警方和49人隊主場的官員,21日向數萬名準備屆時前來的泰勒絲歌迷發出嚴厲警告:演唱會期間不允許尾隨(tailgating)、沒有有效門票的歌迷也不得聚集在球場的停車場或周圍街道。

泰勒絲將於7月28日至29日在李維球場表演。這位流行歌曲巨星的Eras巡迴演唱會地點一直吸引著大量人群,粉絲們在開門前幾個小時就聚集在演唱會會場外面,其中包括沒有門票者。人群擁擠造成了嚴重的交通問題。

當局發表聲明表示:「泰勒絲演唱會禁止尾隨,李維球場外不會有指定的觀看區域。」「沒有門票的歌迷將不得聚集在停車場或街道上。」

球場當局曾禁止歌迷在演唱會上製作和交換友誼手鐲,他們發表推文說:「體育場內不許佩戴手鐲」。球場當局對此事的態度21日似乎有所改變,他們又在推特 上表示:「泰勒絲在李維球場的Eras巡迴演唱會上,將可以佩戴友誼手鐲。我們很高興從今天起的一周之後就能見到大家。」

這種做法可能受到泰勒絲最新專輯「Midnights」中歌曲「You're on Your Own Kid」歌詞的啟發,也已成為演唱會體驗中不可缺的一部分。

至於禁止尾隨,聖他克拉拉市警察局表示將採取「教育 方式」來執行該禁令。

本周早些時候,聖他克拉拉市議會授於泰勒絲一項榮譽:在她逗留灣區 期間擔任該市名譽市長。市政府還計畫將聖他克拉拉市臨時改名為「泰勒絲粉絲.克拉拉(Swiftie Clara)市」。

聖他克拉拉市市長吉爾莫(Lisa Gillmor) 表示,聖他克拉拉市臨時改名的目的是:「慶祝泰勒絲的音樂、巡迴演唱會和非凡的粉絲群,對聖他克拉拉市的社區以及灣區的積極影響。」

但這位流行歌曲偶像的名譽市長頭銜,不太可能賦予她撤銷尾隨禁令的權力。