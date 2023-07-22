我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彩券獎金 外國人無證客都能領…但有非法移民領獎後被抓

女足世界盃／史密斯梅開二度 美國3：0勝越南 小組賽首勝

泰勒斯下周南灣開唱 警方祭尾隨禁令

編譯組／灣區21日電
流行歌曲巨星泰勒絲，將在南灣李維球場開唱。（美聯社）
流行歌曲巨星泰勒絲，將在南灣李維球場開唱。（美聯社）

隨著有意出席聆聽泰勒絲 (Taylor Swift) 下星期在南灣李維球場 (Levi's Stadium) 舉行的、門票全部售完的Eras巡迴演唱會的人數愈來愈多，聖他克拉拉市警方和49人隊主場的官員，21日向數萬名準備屆時前來的泰勒絲歌迷發出嚴厲警告：演唱會期間不允許尾隨（tailgating）、沒有有效門票的歌迷也不得聚集在球場的停車場或周圍街道。

泰勒絲將於7月28日至29日在李維球場表演。這位流行歌曲巨星的Eras巡迴演唱會地點一直吸引著大量人群，粉絲們在開門前幾個小時就聚集在演唱會會場外面，其中包括沒有門票者。人群擁擠造成了嚴重的交通問題。

當局發表聲明表示：「泰勒絲演唱會禁止尾隨，李維球場外不會有指定的觀看區域。」「沒有門票的歌迷將不得聚集在停車場或街道上。」

球場當局曾禁止歌迷在演唱會上製作和交換友誼手鐲，他們發表推文說：「體育場內不許佩戴手鐲」。球場當局對此事的態度21日似乎有所改變，他們又在推特上表示：「泰勒絲在李維球場的Eras巡迴演唱會上，將可以佩戴友誼手鐲。我們很高興從今天起的一周之後就能見到大家。」

這種做法可能受到泰勒絲最新專輯「Midnights」中歌曲「You're on Your Own Kid」歌詞的啟發，也已成為演唱會體驗中不可缺的一部分。

至於禁止尾隨，聖他克拉拉市警察局表示將採取「教育方式」來執行該禁令。

本周早些時候，聖他克拉拉市議會授於泰勒絲一項榮譽：在她逗留灣區期間擔任該市名譽市長。市政府還計畫將聖他克拉拉市臨時改名為「泰勒絲粉絲．克拉拉（Swiftie Clara）市」。

聖他克拉拉市市長吉爾莫(Lisa Gillmor) 表示，聖他克拉拉市臨時改名的目的是：「慶祝泰勒絲的音樂、巡迴演唱會和非凡的粉絲群，對聖他克拉拉市的社區以及灣區的積極影響。」

但這位流行歌曲偶像的名譽市長頭銜，不太可能賦予她撤銷尾隨禁令的權力。

泰勒絲在李維球場的演唱會，將是她在這裡的第三場。2018年泰勒絲在這座擁有6萬8500個座位的球場舉辦了Reputation Stadium巡迴演唱會。再之前，於2015年參加了「1989 世界巡演」。泰勒絲生於1989年，當時以「1989」作為她巡迴演唱會的名稱。

流行歌曲巨星泰勒絲。（美聯社）
流行歌曲巨星泰勒絲。（美聯社）

灣區 教育 推特

上一則

英語能力有限 華語家庭占比最高

下一則

酒店改建遊民居所 密爾布瑞華裔抗議：不願成下一個舊金山

延伸閱讀

泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」

泰勒絲將於加州聖他克拉拉開唱 獲封「榮譽市長」
泰勒絲、亞莉安娜情變 前任被罵翻：沒器量

泰勒絲、亞莉安娜情變 前任被罵翻：沒器量
沒本事攀高枝 粉絲酸泰勒絲、亞莉安娜舊愛

沒本事攀高枝 粉絲酸泰勒絲、亞莉安娜舊愛
泰勒絲再創紀錄 4專輯同進告示牌

泰勒絲再創紀錄 4專輯同進告示牌
泰勒絲成史上第1位女歌手 4專輯同時進告示牌前10名

泰勒絲成史上第1位女歌手 4專輯同時進告示牌前10名

熱門新聞

次日treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

2023-07-21 21:16
李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

2023-07-21 02:16
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
如果不是這名大一新生，史丹福大學校長應該不用辭職。（電視新聞截圖）

大一新生不懈調查 揭穿學術錯誤 扳倒史丹福大學校長

2023-07-21 02:18
灣區15日經過炙熱高溫後，不少地區16日仍出現百度高溫。(Getty Images)

灣區降溫前 還有一波熱浪 這些地方飆破百度

2023-07-17 02:20
舊金山貪瀆案中，中國地產商張力承認賄賂前舊金山工務局局長努魯（圖）。 （美聯社）

中國億萬地產大亨飛舊金山出庭 承認賄賂前工務局局長

2023-07-20 23:18

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬

「你能走多遠 全看多努力」 移民夫婦打六份工年賺42萬
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲