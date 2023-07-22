酒店改建遊民居所 密爾布瑞華裔抗議：不願成下一個舊金山

大批華裔民眾反對聖馬刁縣府購買La Quinta酒店。（記者劉先進／攝影）

聖馬刁縣議會最近投票 ，決定購買位於密爾布瑞擁有100間客房的La Quinta酒店，改造成支持性住房Homekey項目，以安置遊民 ，此舉爭議不斷。上百華裔居民、密爾布瑞市長施耐德（Ann Schneider）等21日舉行示威抗議，反對購買酒店的行動，有華人 表示，此舉將導致密爾布瑞變成下一個「舊金山」，遊民遍布，吸毒針頭滿地。

市長施耐德說，聖馬刁縣府的做法不妥。縣府在6月27日的閉門會議上投票決定購買酒店，她次日才從報紙上得知。四天後，她和縣府開會。密爾布瑞是全縣資金最少的學區之一，屬於基本補助學區。因為市內有很多土地不繳納房產稅。

大批華裔民眾反對聖馬刁縣府購買La Quinta酒店。（記者劉先進／攝影）

她說：「當縣府說大家都需要為無家可歸者盡一份力的時候，我們已經盡到了地區責任。當機場擴建時，須購買土地來緩解環境問題時，城市失去數百畝土地，沒有了稅收。加州列車延長鐵軌，也讓城市沒稅收。這就是為什麼我們擁有全縣第二差的道路，許多公園得不到愛護和關注。」

施耐德：每年恐失60萬旅館稅

施耐德說，密爾布瑞依賴於旅館稅（Transient occupancy tax），如將La Quinta轉化成可負擔房後，密爾布瑞每年會失去60萬元旅館稅。不像縣內其他城市，擁有大型商場的相關稅收，南舊金山擁有亞馬遜配送中心，拿到不少零售稅。這傷害了城市的收入，降低僱傭警員的能力。

市長施耐德反對聖馬刁縣府購買La Quinta酒店打造遊民可負擔房，因為縣府有其他更好選擇，但沒有融資成功。（記者劉先進／攝影）

施耐德強調，她並不反對建設可負擔住房給遊民居住，但需要找到更好的方法。例如有其他兩個項目可替代，包括市內舊的Office Depot場所，另一個是Pancake House附近的一棟舊醫療建築，都可打造可負擔房，但因為高達7%的貸款利率等問題，縣府無法完成融資，沒有達成。她說：「聖馬刁縣府該為已經批准的項目提供資金，不要奪走我們的酒店。」

華裔市議員馮嘉輝（Anders Fung）說，疫情期間，前任市長和他一起參加縣議會，拿到20萬元資金，可用來僱傭人員，幫忙解決遊民問題。過去兩年，密爾布瑞幫助150多個遊民，將遊民人數減少到略低於20人。聖馬刁縣內約有1000名遊民，分布在許多城市。需要一個分布式的解決方案。

華裔市議員馮嘉輝說，聖馬刁縣內約有1000名遊民，分布在許多城市。需要一個分布式的解決方案。（記者劉先進／攝影）

華人居民江李自安說，購買酒店後，縣府只答應給57萬元補償密爾布瑞，這點資金是杯水車薪。人們不希望密爾布瑞變成下一個舊金山，吸毒的針頭遍地。

華人居民不滿 「決定不透明」

華人鄺艷萍（Alice Kuang）說，城市不僅損失旅館稅，還會失去旅客過來逗留的其他潛在旅遊收入，原酒店和旁邊餐廳的60個家庭會失去工作，聖馬刁縣的決定沒有透明度。根據之前和縣府官員的溝通，縣府出價3300萬購買La Quinta酒店，比原價高10到15%，估計酒店原價是2800萬，且縣府只使用一個評估師的評估價，而不是按規定的三個評估價格。

目前，市民考慮找另一個估價師對酒店重新評估。大家也正在和縣議會溝通。縣議會原定在8月投票最終決定是否購買該酒店，大家希望說服縣議會，將投票時間延遲到9月份。

一位不願透露姓名的華人地產經紀人表示，在聖馬刁其他區域，類似100個住房的酒店，估價最多900萬元，不知為何縣府要在密爾布瑞市中心花高價購買酒店。