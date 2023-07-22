矽谷出差 網友稱24小時內被搶兩次

Reddit用戶treyday22在灣區出差時，所租賃的車輛在山景城市政廳門口外被破窗。（取自Reddit）

近日，一位網名為treyday22的Reddit用戶分享了在灣區矽谷 出差24小時內被搶劫兩次的經歷。

treyday22聲稱，他從Enterprise租車 ，某日下午3時左右在山景城市政廳外被破窗，車內的行李，其中包括醫務、藥品以及重要文件被盜。事發後他報了警，從Enterprise換了一輛車，並吸取經驗，隨身保管財務。誰知第二日在屋崙機場In-n-Out快餐店又遭遇搶劫。

treyday22在屋崙機場In-n-Out快餐店，再次遭遇搶劫。（取自Reddit）

根據treyday22的描述，在機場In-n-Out快餐店，3個戴著滑雪面具的人，駕駛一輛掛著假車牌的黑色克萊斯勒（Chrysler），用金屬棍打破了他的車窗，拿走了他的背包。裡面裝有他的重要物品，包括信用卡、身分證、電腦。劫匪還在他準備上車離開時威脅他，並從另一名女子手中搶走了一個包。

treyday22指出，無論是租車公司Enterprise還是警察，對這類事情已經見怪不怪。Enterprise員工稱他們每天都會處理至少10多起汽車破窗盜竊。警察表示無能為力，並說夏天就像戰區，建議在秋冬之前不要來灣區。

treyday22在貼文中的最後寫道：「我認為一段時間內不會因為工作或任何原因回到灣區。 這兩件事在不到24小時內發生，真是一次緊張的經歷。」