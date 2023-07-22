看「年度最佳」英仙座流星雨 6大觀星好去處

約書亞樹國家公園，位於低地沙漠的黃金地段。星空下造型獨特的約書亞樹和奇石怪岩，彷彿進入異世界。（記者葛歆睿／攝影）

被美國國家航空暨太空總署（National Aeronautics and Space Administration，NASA）譽為「年度最佳」的英仙座流星雨如期而至。

據美國氣象學會（American Meteorological Society）稱，英仙座流星雨已於7月14日開始，並將持續到9月1日。預計8月12日或8月13日達到顛峰。尤其今年不像去年那樣受到滿月的干擾，在理想條件下，每小時可以看到約50至100顆流星。

英仙座流星雨的最佳觀看時間是當地時間凌晨2時左右到黎明。這意味著需要在8月11日晚上熬夜或在8月12日凌晨起床。月亮在午夜左右升起，會使可見流星的頻率降低，但在高峰期，仍然每兩分鐘就能看到一顆流星！

如果擔心凌晨無法起床也不用擔心，天黑後晚上9時左右外出，也可以看到英仙座流星雨。只不過不會像凌晨時那麼多。

去觀星要做好充足準備，帶上椅子、食物、水、和外套。夜晚在戶外照明應使用紅色的燈光，這樣有助於讓眼睛適應黑暗。

下面是記者整理的加州 6個觀星好去處，從沙漠、高山，到湖泊和大海，涵蓋各種風景地貌。即使沒有流星雨，在沒有月光的夜晚，這些地方也有滿天繁星，每年3月至9月更是能看到銀河。

死亡谷國家公園擁有全美國最黑暗的夜空之一。（記者葛歆睿／攝影）

死亡谷國家公園（Death Valley National Park）

死亡谷國家公園擁有全美國最黑暗的夜空之一。它不僅是全國最大的國際暗夜公園（International Dark Sky Park），也是僅有的8個獲得「黃金級」地位的公園之一。惡水盆地Badwater Basin、Ubehebe Crater和Harmony Borax Works是絕佳的觀星地點。

約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）

加州另一個最佳觀星地點約書亞樹國家公園，同樣是國際暗夜公園，位於低地沙漠的黃金地段。星空下造型獨特的約書亞樹和奇石怪岩，彷彿進入異世界。最受歡迎的觀星地點包括Skull Rock、Cap Rock、Ocotillo Patch、Arch Rock。公園路邊的休憩處也都可以停靠觀星。

優勝美地 國家公園（Yosemite National Park）

優勝美地國家公園雖然還不是正式的國際暗夜公園，但已經在與國際暗夜協會合作，減少光污染並保護自然光。公園內有很多開放區域供觀星者探索夜空，推薦El Capitan Meadow、Taft Point、Glacier Point、Cooks Meadow、Olmsted Point、Tunnel View。

作為北美最大的高山湖泊，太浩湖具備了觀星所有的必要條件：海拔6200呎、地處偏遠、空氣乾燥、以及每年300個晴朗的夜晚。（記者葛歆睿／攝影）

太浩湖（Lake Tahoe）

作為北美最大的高山湖泊，太浩湖具備了觀星所有的必要條件：海拔6200呎、地處偏遠、空氣乾燥、以及每年300個晴朗的夜晚。只需找個舒適的地方鋪上毯子或者支起椅子，就可以欣賞星空。

大蘇爾（Big Sur）

大蘇爾與加州海岸的大部分地區不同，東面的聖露西亞山脈（Santa Lucia Range）阻擋了來自大城市的光污染，創造了最佳的觀賞條件。不過夏天溫暖的海水與涼爽的空氣混合，容易形成大霧天氣，遮擋星星。

雷耶斯角國家海岸（Point Reyes National Seashore）

位於舊金山北部的雷耶斯岬國家海岸是灣區絕佳的觀星地點。這裏遠離太平洋海岸高速公路沿線的發達地區，沒有光污染。但像大多數海濱景點一樣，一旦起霧會降低星空的能見度。公園開放至午夜，Point Reyes Light House的西邊是理想的觀星地點。