天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓
不少民眾都會在夏季選擇公路旅行，但最近破紀錄的炎熱天氣，除了讓戶外活動變得艱難，也會給車胎增加變數。如果車胎本身已有年頭或充氣不足，更將增加故障風險，給本應美好的出遊帶來不必要的麻煩。
居住在灣區的李先生與家人本周自駕遊前往南加州約書亞國家公園觀星，全程都很順利，卻在返程途中出現狀況。「當時在5號高速公路上，突然察覺整個車開始劇烈搖晃，」李先生說，「於是我立刻減速，找最近的出口出去了。」
李先生停好車後檢查，發現後面的兩條車胎都已脹氣，發生嚴重變形。「這種情況肯定是沒法開了，我只好給保險公司發電話看看他們能做什麼，他們說可以安排把車拖到附近的輪胎店更換。」
但是，由於李先生駕駛的是一輛改裝後的越野車，車胎尺寸超出了常規範圍，一般的輪胎店都不會有現貨，更何況在沿途荒凉的5號公路。他說：「我給附近所有的輪胎店打了電話，沒人有我能用的尺寸。」
李先生無奈之下，選擇花1600元直接把車從凱特爾曼城（Kettlemam City）拖回了自己位於洛斯蓋圖（Los Gatos）的家。「沒有辦法，第二天還要上班，當晚必須要趕回去。」
李先生表示，他從拖車司機那裡得知，近兩周氣溫升高，類似情況明顯增多。根據美國汽車協會（AAA）網站信息，溫度變化會影響輪胎氣壓，從而導致不均勻磨損，並縮短輪胎的使用壽命。使用充氣不足或已經老化的輪胎，更容易使輪胎過熱並增加爆胎的可能性。當道路溫度極高時，這個問題變得更加令人擔憂。
AAA專家建議，應該每月檢查輪胎氣壓和狀況。而且氣壓最好是在駕駛前檢查，因為停車後立即測量讀數會不太準確。每款輪胎的氣壓標準不同，通常輪胎上都有標記。
如果開車經過炎熱的地方，擔心輪胎氣壓過高，請每隔75哩檢查一次氣壓。但切記不要試圖透過放氣解決問題，實際上那可能帶來更大的損傷。正確的做法是，等待輪胎降溫氣壓恢復正常。另外，也不要僅依賴車輛自帶的輪胎壓力監測系統（Tire Pressure Measure System）。在某些情況下，TPMS可能無法顯示氣壓何時變高。相比之下，壓力表能夠顯示更準確的信息。
關於輪胎的壽命，人們都知道如果輪胎花紋變淺看起來光禿禿、或不平整時，就意味著需要更換。但實際上，輪胎年頭久了，即使外表看上去很新，內部也會老化出現問題，存在安全隱患。這種情況常見於平時不怎麼開的車輛、購買的二手車，或者多年前生產但從未使用的新胎和備胎。
實際上，在炎熱的夏季，除了輪胎，電池、冷卻系統、空調等都容易出現故障。專家建議每年夏天對車輛進行一次全面檢查與維護，從而避免與高溫相關的問題發生。
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