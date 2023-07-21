天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

李先生無法在附近找到合適尺寸的輪胎，考慮到第二天還要正常上班，決定花1600元把車從凱特爾曼城拖回了位於洛斯蓋圖的家。（受訪者提供）

不少民眾都會在夏季選擇公路旅行，但最近破紀錄的炎熱天氣，除了讓戶外活動變得艱難，也會給車胎增加變數。如果車胎本身已有年頭或充氣不足，更將增加故障風險，給本應美好的出遊帶來不必要的麻煩。

居住在灣區 的李先生與家人本周自駕遊前往南加州 約書亞國家公園觀星，全程都很順利，卻在返程途中出現狀況。「當時在5號高速公路上，突然察覺整個車開始劇烈搖晃，」李先生說，「於是我立刻減速，找最近的出口出去了。」

李先生停好車後檢查，發現後面的兩條車胎都已脹氣，發生嚴重變形。「這種情況肯定是沒法開了，我只好給保險公司發電話看看他們能做什麼，他們說可以安排把車拖到附近的輪胎店更換。」

但是，由於李先生駕駛的是一輛改裝後的越野車，車胎尺寸超出了常規範圍，一般的輪胎店都不會有現貨，更何況在沿途荒凉的5號公路。他說：「我給附近所有的輪胎店打了電話，沒人有我能用的尺寸。」

李先生無奈之下，選擇花1600元直接把車從凱特 爾曼城（Kettlemam City）拖回了自己位於洛斯蓋圖（Los Gatos）的家。「沒有辦法，第二天還要上班，當晚必須要趕回去。」

李先生表示，他從拖車司機那裡得知，近兩周氣溫升高，類似情況明顯增多。根據美國汽車協會（AAA）網站信息，溫度變化會影響輪胎氣壓，從而導致不均勻磨損，並縮短輪胎的使用壽命。使用充氣不足或已經老化的輪胎，更容易使輪胎過熱並增加爆胎的可能性。當道路溫度極高時，這個問題變得更加令人擔憂。

AAA專家建議，應該每月檢查輪胎氣壓和狀況。而且氣壓最好是在駕駛前檢查，因為停車後立即測量讀數會不太準確。每款輪胎的氣壓標準不同，通常輪胎上都有標記。

如果開車經過炎熱的地方，擔心輪胎氣壓過高，請每隔75哩檢查一次氣壓。但切記不要試圖透過放氣解決問題，實際上那可能帶來更大的損傷。正確的做法是，等待輪胎降溫氣壓恢復正常。另外，也不要僅依賴車輛自帶的輪胎壓力監測系統（Tire Pressure Measure System）。在某些情況下，TPMS可能無法顯示氣壓何時變高。相比之下，壓力表能夠顯示更準確的信息。

關於輪胎的壽命，人們都知道如果輪胎花紋變淺看起來光禿禿、或不平整時，就意味著需要更換。但實際上，輪胎年頭久了，即使外表看上去很新，內部也會老化出現問題，存在安全隱患。這種情況常見於平時不怎麼開的車輛、購買的二手車，或者多年前生產但從未使用的新胎和備胎。