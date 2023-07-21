阿縣完成地稅評估 7月中郵寄業主 8350多業主將獲房產稅減免

阿拉米達縣華裔估值官羅峰（Phong La）辦公室宣布已經完成了今年地稅評估卷。（取自阿縣估值官網站）

阿拉米達縣華裔 估值官羅峰（Phong La）辦公室宣布，阿縣已經完成了今年地稅評估（ Assessment Roll）工作。

估值官辦公室6日的聲明中表示：「在房地產 行業動盪的一年中，阿縣估值官羅峰自豪地宣布，其辦公室已成功完成2023年當地評估。」

羅峰表示：「鑑於今年房地產市場的劇烈波動，我為估值官辦公室的工作人員感到自豪。辦公室的奉獻精神確保了阿拉米達縣重要服務的資金支持。」

今年阿縣的8號提案為房產稅評估帶來主動減免，羅峰表示：「我還很感激，在仔細審查房屋銷售數據後，我們的辦公室確定，最近在阿縣購買房屋的8350多名業主將獲得房產稅減免。在查看數據後，很明顯正確的做法是為這些受影響的業主提供8號提案的評估稅減免。」

地稅評估為該縣的公立學校、醫院、城市和特區提供資金。地稅評估反映了截至2023年1月1日阿縣所有不動產和商業地產的總價值。

今年的地稅評估登記的價值為4148億5832萬0391元，比去年的評估登記增加 7.274%。在應用所有法律豁免後，本次淨本地評估總額總計為3999億429萬3873元，比去年的評估增加了7.071%。

在2023年評地稅評估中還包含約47萬個房地產地塊和5萬8424個商業個人財產帳戶。另外，估值官辦公室還對可負擔住房、教堂、學校、房主、殘疾退伍軍人、博物館 等實行了約149億5402萬6518元的財產稅豁免。

今年司法管轄區地稅評估亮點還包括，與上一年相比總增長率最高的為紐華克市，增長為10.887%，約為14億3303萬9188元。與上一年相比總增長率第二高的為阿拉米達市，增長為8.863%，約為15億9581萬2834元。

今年的個人地稅評估通知將於7月中旬開始郵寄給所有阿縣業主。如果業主對其財產評估有疑問，可致電估值官辦公室電話 (510) 272-3787，房地產評估熱線，或 (510) 272-3836，企業個人財產評估熱線。

對今年評估值的正式上訴必須在7月2日至9月15日期間，向縣文員、縣議會會和評估上訴部門提出評估上訴申請。如有疑問可向上網http://www.acgov.org/clerk/assessment.htm查詢。