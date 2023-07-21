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10.8億勁球落南加 售出小店獲贈100萬

洛杉磯訊
店家興奮地拉上布條，上面寫著「億萬富豪在此誕生」，也成為南加州自去年11月以來再次售出的頭獎。（abc7截圖）
店家興奮地拉上布條，上面寫著「億萬富豪在此誕生」，也成為南加州自去年11月以來再次售出的頭獎。（abc7截圖）

洛杉磯市中心的一家迷你市場（mini market）本周售出了一張價值10.8億元的勁球彩票，這也是南加州自去年11月以來再次猜中的頭獎。作為回饋，老闆一家還獲得了一張100萬元的支票。小店立即拉出橫幅，「億萬富豪在此誕生」（Billionaire made here）。

作為售出彩劵的拉斯帕爾米塔斯（Las Palmitas）洛杉磯迷你超市的老闆門吉瓦爾（Maria Leticia Menjivar）與家人經營這家商店已經七年了。這也是他們第一次售出中獎彩票，並且他們是通過媒體在第二天早上才得知中獎的消息和中獎者的獎金。業主的女兒安吉（Angie）表示，他們對這次中獎感到非常高興，同時也為中獎者感到開心。

加州彩票發言人貝克爾（Carolyn Becker）表示，購買中獎彩票的人尚未公開露面。她表示，我們今天在這裡想知道買彩票的人是否意識到這一點。在抽獎時，我們不會知道中獎者的身分，公眾也不會知道，直到有人站出來領獎。一旦中獎者出現，他們將通過審查程序確認其合法性，中獎者有一年的時間來領獎。

這款彩票遊戲的中獎機會非常小，中獎機率僅有2.922億分之一。自去年11月在南加州售出20.4億元的勁球頭獎以來，以及4月19日再度有人贏得勁球大獎後，再沒有人中過大獎。

加州 勁球 南加

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