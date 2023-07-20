挺賴清德角逐總統 北加後援會授旗誓師

民進黨前主席卓榮泰表示，這次選舉民進黨的總目標就是總統高票當選、國會立委席次過半。（記者江碩涵／攝影）

北加州 等地的僑胞，力挺民進黨 主席賴清德 角逐2024年總統大選。民進黨前主席卓榮泰親臨授旗，民進黨競選總部發言人戴瑋姍也到灣區共襄盛舉。到場支持單位有東灣台美人文化會館、北加州台灣客家會、北美洲台灣醫師協會北加州分會等。

卓榮泰表示，感謝許多美國的台灣鄉親長年為台美關係努力、為台灣民主打拚，民進黨的總目標就是總統高票當選、國會立委席次過半。他強調，新時代的任務就是賴清德所主張的「對內拚經濟、護民主；對外強國防、保和平」，在相同的民主道路上，持續壯大民主台灣，讓世界看見台灣的價值並擁抱台灣。

卓榮泰指出，賴清德的人格特質就是認真、堅持，就任副總統三年間，每星期都會找專家學者共同討論，發現台灣問題並尋求解決問題的辦法，思考國家未來藍圖。卓榮泰說，賴清德為台灣一步一腳印、認真打拚且獲得信賴支持，賴清德未來若當選台灣新任總統，絕對不會讓大家失望。

戴瑋姍表示，賴清德是最具台灣意識的總統候選人，也將帶領台灣走向世界。她說，中國威脅日益增加的時刻，更需要一位勇敢承擔、堅定民主信念的總統，來守護台灣的安全，台灣位在世界民主戰役的最前線，2024年是最關鍵的選戰，也是「民主與專制」的對決，需要在美僑胞返台投票、共同守護自由民主。