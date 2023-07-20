兩蔣日記纏訟10年 將返台 胡佛研究院：階段性任務已達成

2013年7月前來史丹福大學出席美中戰略對話的學者們，前往胡佛檔案館閱覽包括蔣介石日記在內的近代中國文物。（受訪者提供）

前總統蔣介石與蔣經國 的51箱文物，存放於史丹福大學 胡佛檔案館長達18年，歷經10年訴訟，加州聖荷西聯邦法院日前判決將文件所有權判給台灣國史館，「兩蔣日記 」等文物原件將重返台灣。胡佛研究院表示，很欣慰訴訟案得以落幕，胡佛研究院的階段性任務已達成，「兩蔣文物」重回台灣，對於想要理解與研究近代中國史與戰後台灣史的學者與民眾而言，是一件非常有意義的事。

根據「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）報導，蔣介石與蔣經國的51箱文件暫存史丹福大學18年，其中包含了「兩蔣日記」以及其他相關文物，「蔣介石日記」時間涵蓋1917至1972年，「蔣經國日記」則從1937至1979年。

蔣經國三公子蔣孝勇的妻子蔣方智怡於2004年底將「兩蔣文物」暫存胡佛研究院，並授權胡佛檔案館向全世界公開兩蔣日記複製件。胡佛研究院研究員、胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭表示，自2010年起，蔣家家族成員對於「兩蔣日記」所有權歸屬出現爭議，此後在台、美兩地開啟訴訟案。在這段漫長期間，胡佛研究院持續保存「兩蔣文物」，靜待法院的最後判決。

林孝庭說，胡佛研究院過去十幾年來，依照最初合約內容公開「兩蔣日記」。胡佛檔案館提供一個公開透明的學術平台，讓研究者能夠取得更豐富與精彩的第一手史料。過去十餘年來全球各地陸續有中、英、日文相關著作出版問世，「兩蔣日記」的開放確實推進了近代中華民國史與東亞史等相關領域研究。

林孝庭表示，史丹福大學胡佛研究院身為全球頂尖智庫，當初保存兩蔣文物的宗旨，即在透過史料的整理與開放，服務來自全球各地的學者。他很欣慰過去十多年來，胡佛研究院能夠實現保存「兩蔣文物」的初衷與承諾。隨著法院判決結果下來之後，胡佛研究院階段性任務已經達成，相信「兩蔣日記」回到國史館後，可以拋開政治色彩與意識形態，讓台灣本地的學者更加便利接觸到這批史料，讓學術研究能夠進一步向前推進。

駐舊金山台北經文辦事處聲明表示，很高興得知這些日記將會回到台灣，這些日記供大眾閱覽，將非常有利於更深入了解台灣的歷史。

林孝庭表示，「兩蔣文物」對於中國近代史與戰後台灣史有非常重要的意義，這些文件提供兩位中華民國領導人對於許多重要事務的決策過程與內心想法，諸如台美關係、兩岸關係許多重大政治案件的來龍去脈，都能透過這些珍貴史料清楚呈現。