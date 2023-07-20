我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

史丹福大學校長辭職 理事會主席楊致遠：感謝任內貢獻

編譯廖宜怡／綜合報導
史丹福大學校長泰西爾拉文19日宣布辭職，理事會主席楊致遠也針對此事發出聲明。（美聯社）
史丹福大學校長泰西爾拉文19日宣布辭職，理事會主席楊致遠也針對此事發出聲明。（美聯社）

史丹福大學校長泰西爾拉文（Marc Tessier-Lavigne）因與他人合著的科學論文涉及誠信問題，在特別委員會進行調查後，泰西爾拉文19日上午宣布辭去校長一職。

泰西爾拉文發出聲明說：「儘管調查報告明確反駁了針對我的詐欺與不當行為指控，但為了史丹福大學的利益，我決定辭去校長職務。我將於8月31日離職。」

根據史丹福大學理事會主席、前雅虎創辦人楊致遠（Jerry Yang）發出的聲明，理事會已經任命研究歐洲古典文學的教授梭勒（Richard Saller）自9月1日起暫代校長職務。

➤➤➤不當操縱數據、研究有重大缺陷…史丹福校長辭職

楊致遠指出，理事會於2022年12月召集了一個由其成員組成的特別委員會，負責監督對泰西爾拉文有份參與的研究論文進行的審查工作。特別委員會任命前聯邦法官菲利普（Mark Filip）及其律師事務所，領導包括多位著名專家的科學小組，對有關論文的事實和問題進行徹底且公正的評估，並於19日公布了完整報告。

在這份報告中，科學小組指出泰西爾拉文長期而傑出的職業生涯，包括他與他人合著超過200篇的科學論文，並在神經科學領域做出開創性的貢獻。在12篇引起關注的論文中，科學小組並未找到泰西爾拉文有參與不當研究行為的證據，也沒有找到他在論文發表前已經知道其他人有不當行為的證據。

楊致遠表示，鑑於泰西爾拉文認為，調查報告對他領導史丹福大學的能力造成了影響，理事會決定接受泰西爾拉文的辭職。但他將繼續在該校生物系擔任終身教授。

楊致遠說，理事會感謝泰西爾拉文擔任校長七年來所做出的貢獻，在這段期間讓史丹福大學獲得許多傑出的成就。

楊致遠指出，泰西爾拉文創立了史丹福大學70年來第一所新學院，杜爾永續性學院（Doerr School of Sustainability），這個學院將加速研究解決全球氣候危機的方案。在與大學其他領導人的共同努力下，泰西爾拉文在新冠疫情期間，確保史丹福大學持續保持世界一流大學的地位。2019年5月，泰西爾拉文還公布了一項策略性長期願景，這項願景將繼續提供指引史丹福大學前進的道路。

史丹福大學 疫情 雅虎

上一則

挺賴清德角逐總統 北加後援會授旗誓師

下一則

兩蔣日記纏訟10年 將返台 胡佛研究院：階段性任務已達成

延伸閱讀

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職

多篇論文涉「操縱研究數據」史丹福大學校長宣布辭職
兩蔣日記所有權爭訟10年 美法院判歸台國史館

兩蔣日記所有權爭訟10年 美法院判歸台國史館
金曲得主魯千千美西巡演 敲響史丹福爵士藝術節

金曲得主魯千千美西巡演 敲響史丹福爵士藝術節
傳Uber亞裔財務長將辭職 但時間尚未決定

傳Uber亞裔財務長將辭職 但時間尚未決定
阿里新掌門人蔡崇信 為何被稱為「馬雲背後的男人」？

阿里新掌門人蔡崇信 為何被稱為「馬雲背後的男人」？

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20
非裔搶劫財物後，還毆打追趕的受害者。事發經過被目擊者拍嚇。（視頻截圖）

囂張非裔 華埠搶劫毆打亞裔被釋放 又因6起搶案被抓

2023-07-12 22:22

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因