血腥星期三… 屋崙11小時3槍案 4人喪命

屋崙19日槍案頻傳，一名男子被發現死於第106大道2100街區。Citizen App的視頻顯示，警方在現場處理。（視頻截圖）

屋崙 19日在11個小時之中，發生三起槍擊 案，四人在槍案不幸身亡。至此屋崙今年的奪命凶殺案總數達到57起，而2022年同期為62起。

當天凌晨1時30分左右，一男一女被發現死於高地社區89大道1100號街區的一戶居民家中。鄰居說，他們聽到了槍聲。死者家屬似乎已經趕到現場，但不願公開談論此事。凶殺案調查人員一直在收集證據並清理現場碎片。警方尚未回答任何有關案件動機或逮捕的問題。

凌晨5時許，警方發現一名受害者在第18大道1200街區靠近國際大道的地方被槍殺。警局發言人洛佩茲（Rosalia Lopez）稱，不久後，另一名受害者因槍傷被送往醫院。

至19日中午前，又有一名男子被發現死於第106大道2100街區。根據Citizen App報導，該男子是在自己的車內被發現的，但警方並未立即證實，從空中俯瞰，可見附近有大批警員。

市長盛桃表示，減少槍枝暴力仍是她的首要任務。屋崙已在許多社區恢復了徒步巡邏，並將在不久的將來增加更多的警員。此外，屋崙正在努力擴大白天的幫助社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），領導層也在對停火戰略進行全面審查。

盛桃在聲明中說：「我個人非常理解這件事對人們和家庭的影響，不希望再有一位母親不得不安葬自己的兒子，不希望再有一位父親終身殘疾，也不希望附近的居民因為每晚發生的槍擊事件，時刻提心吊膽。我希望屋崙能有更好的發展，我們也應該得到更好的發展。」