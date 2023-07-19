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加州死亡谷瀘溪128℉高溫 科學家：可能創紀錄

編譯陳盈霖／綜合外電報導
死亡谷瀘溪16日測得華氏128度高溫。（FOX）
死亡谷瀘溪16日測得華氏128度高溫。（FOX）

FOX電視台報導，極端熱浪15、16日席捲加州與全球不少地方，近期位於加州中部與內華達州邊境的死亡谷（Death Valley）瀘溪（Furnace Creek）16日測得華氏128度高溫。科學家稱，2023年可能成為有史以來（追溯至19世紀中葉）最熱的一年。

世界氣象組織（World Meteorological Organizationo）賽維尼（Randy Ceverny）表示，瀘溪在1913年7月創下地球上有紀錄以來最熱的華氏134度。地球上只記錄過幾次華氏130度或以上高溫，大部分都位於死亡谷。

他在一封電子郵件中表示，隨著地球暖化，出現這樣高溫的可能性愈來愈大，「從長期上看，全球變暖正導致更高、更頻繁的極端溫度。短期的角度，這個特殊週末出現的高溫，主要是美國西部上空一道非常強烈的高壓脊導致。」

瀘溪是死亡谷國家公園（Death Valley National Park）遊客中心所在地，有深受遊客喜愛的電子溫度計。16日下午，數十人聚集在溫度計前，等著拍令人驚訝溫度的照片。當天溫度計一度出現非官方的華氏130度，美國國家氣象局當天紀錄的最高溫為華氏128度。

鳳凰城16日氣溫華氏114度，連續17天出現華氏110度或以上高溫。從加州到佛州，美國南部各地高溫都紛紛破紀錄。歐洲也遭受毀滅性高溫襲擊，美國東北、印度、日本和中國，也遭遇洪水。

高溫 加州 佛州

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