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建築師蘇勵妍 獲任金山交通局董事

記者張曼琳／舊金山報導
蘇勵妍正式被任命為交通局董事，以填補前華裔董事黎慧心一年前離職留下的職缺。（記者張曼琳╱攝影）
蘇勵妍正式被任命為交通局董事，以填補前華裔董事黎慧心一年前離職留下的職缺。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山市長布里德（London Breed）任命前歷史保護委員會（Historic Preservation Commissioner）委員，香港出身的華裔建築師蘇勵妍（Lydia So）為交通局（SFMTA）董事會成員的提議，18日在市議會中無異議通過，蘇勵妍正式被任命為交通局董事，以填補前華裔董事黎慧心（Sharon Lai）近一年離職後留下的空缺。

該項提議當天在市議會上提出後，市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）宣布無異議通過這項任命提議。上周四（13日）蘇勵妍的任命提議在市議會的規則委員會（Rules Committee）上通過。當時蘇勵妍就向本報表示，對本次任命最終通過持樂觀態度，並透露已經獲得多數市議員的支持。在規則委員會的會議中，市議員麥德誠（Matt Dorsey）、華頌善（Shamann Walton）、安世輝（Ahsha Safai），以及同為香港出身的華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）均到場支持蘇勵妍。

蘇勵妍是持照建築師，同時也是一名經驗豐富、有良好紀錄的公務員，擔任過舊金山歷史保護委員，已有七年經驗。她熱愛城市規畫工作，能夠傾聽各個領域及社區的意見。她在香港出生，1995年移民美國，2001年定居舊金山，是著名香港電影明星吳彥祖在俄勒岡大學（University of Oregon）建築系的學妹。蘇勵妍現在和女兒居住在米慎區，會說流利的英語和廣東話，也是公共交通的倡導者。

舊金山市長布里德在任命蘇勵妍為交通局董事的聲明中表示，蘇勵妍專注於提出城市規畫願景，提高市內所有物業的設計質量。她擔任市長房屋與社區發展辦公室組織者期間，為舊金山市可負擔性住房建設作出了傑出的努力。且她在公共服務方面有著豐富的經驗，相信她能與交通局密切合作，解決交通局正面臨的挑戰，並推進交通優先事項。

蘇勵妍說：「亞裔在全市公共交通乘客中占有很大比例，所以在交通局委員會中需要有亞裔代表。同時，公共交通和亞裔社區均在疫情中受到強烈衝擊，如何讓公共交通為社區提供優質服務的同時保持可負擔性，是值得思考和努力的方向。」

舊金山 香港 亞裔

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