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市議會擬加薪7.5萬 屋崙市長盛桃婉拒

編譯廖宜怡／綜合報導
面對批評，屋崙市長盛桃發出聲明拒絕大幅加薪。（電視新聞截圖）
面對批評，屋崙市長盛桃發出聲明拒絕大幅加薪。（電視新聞截圖）

屋崙市議會18日決定是否為市長盛桃（Sheng Thao）加薪7萬5000元之前，盛桃先發出聲明表示，她將拒絕接受超過「城市憲章」（City Charter）規定的最低年薪的薪資。

在屋崙面臨嚴重預算赤字、需要削減部門經費、並延後多項計畫之際，屋崙市議會考慮將盛桃年薪提高至27萬7974.54元。消息一出，立即遭到公眾強烈的批評。

盛桃18日發出聲明，呼籲市議會給她「最低金額」的薪資，萬一市議會在18日晚間的會議中批准較高薪資，她將「拒絕接受」，並退還任何超出「城市憲章」規定下限的薪資。若以「城市憲章」規定的下限來算，盛桃調整後的年薪將為21萬6202.42元。

盛桃說：「鑑於本市今年面臨重大的財務挑戰，我呼籲市議會將市長年薪設定為『城市憲章』規定的最低金額。作為領導人，我知道這將符合本市財政的最大利益，也是正確的作法。」

屋崙市議員拉瑪錢德蘭（Janani Ramachandran）反對為市長大幅加薪，理由是該市正面臨財務困境。她認為，將市府有限的資金用來為市長大幅加薪，並非謹慎的作法。

全國有色人種協進會（NAACP）過去曾批評盛桃採取的一些措施，也反對為她大幅加薪。不過，他們18日發出聲明，讚揚盛桃拒絕接受較高薪資。

屋崙市議會議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）表示，她支持市長的決定。勵琪說，市長調薪只是一項例行公事，她和市長比較關注的是治安、遊民和可負擔住房的問題。

屋崙市府人力資源部門表示，盛桃目前年薪為20萬2999.94元，不但低於加州其他六個人口與屋崙相當的城市首長的平均年薪，也比她一名特別助理的年薪低2萬1973.86元，同時，也比「城市憲章」規定的市長薪資下限少了約1萬3000元。

「城市憲章」要求市議會每兩年審查一次市長年薪並調整，年薪不得低於人口與屋崙人口最接近的六個城市（三個人口較高和三個人口較低的城市）的市府經理和行政官平均年薪的70%，且不高於90%。根據紀錄，屋崙市議會已有十年沒有調漲過市長的年薪了。

屋崙 加州 預算

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