撤銷粵語證書課程不當 金山市大道歉

校董會主席王兆倫說：「我們需要粵語證書課，以便我們能夠培訓下一代雙語公共安全、健康和社會工作者，為華人社區服務。」（受訪者提供）

舊金山 市立大學（CCSF）為其不當撤回16個學分的粵語證書課程(CAch)造成的傷害，向社會大眾正式公開道歉。該校原定於2023年至2024學年提供的粵語證書課程，被不當撤銷，目前正致力於挽回撤銷課程對社區造成的危害，該校並已承諾，會將粵語證書課程納入2024年至2025學年的課程目錄。

舊金山市大10日在公開致歉信中寫道：「在今年6月22日的校董會例會上，校區法律顧問表示，經過校董會批准的16個學分的粵語證書被撤回是不當行為。對於此一過程可能造成的任何傷害、困惑或沮喪，學校和校董會向我們的社區致歉。」公開信承諾，隨著新學年的到來，學校將致力於開發所需的課程，並已獲得適當的州政府批准，以便從2024年至2025學年開始提供高質量的粵語證書課程。

校董會主席王兆倫（Alan Wong）17日晚間說：「我們需要粵語證書，以便我們能夠培訓下一代雙語公共安全、健康和社會工作者，為華人 社區服務。」他並表示，「在市立大學批准粵語證書課程後，學生和社區為此慶祝，因為他們終於感到能夠融入其中」。

他表示，當初聽說課程被突然撤銷時，社區感到震驚並感到被背叛，「不恰當地撤銷粵語證書課程是不公正和不民主的，也給市立大學造成了嚴重的聲譽損失，破壞了社區對我們的信任。市立大學和華人社區之間的關係需要被治癒，本次的正式道歉是修復關係的第一步。」

2021年，舊金山市立大學管理層曾打算削減已招收滿員的粵語班，因為粵語班不是證書課程，沒有資格獲得政府的額外資助。去年1月，在40多個社區組織聯盟和社區民眾的抗議下，校董會通過了一項由時任校董王兆倫起草的政策，以保護該校粵語教學，並促使市立大學創建兩個新的粵語證書課程。

但課程委員會在去年底突然決定撤回對粵語證書課的支持。當時課程委員會會議紀錄指出，「最近批准的一項有規定的粵語證書目前不會繼續推進。粵語證書課程已恢復到草案狀態，直到該部門有資源開發更多粵語課程，包括語法課程」。

「粵語證書課程不需要或不要求任何額外資源或課程，」王兆倫說，「該課程將市立大學已經提供的現有的課程組合在一起，形成了證書課。在該計畫已經獲得社區批准和慶祝、並討論添加新課程和獲得更多資金後被突然撤銷，讓我感到困惑。最好的選擇是繼續輪辦證書課程，並在下一學年提出修改建議。」