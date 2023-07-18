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灣區科技業裁員潮 趨緩

編譯廖宜怡╱綜合報導
數據顯示，灣區科技業裁員行動已明顯放緩。（Getty Images）
數據顯示，灣區科技業裁員行動已明顯放緩。（Getty Images）

在經過長達18個月殘酷的裁員浪潮、削減超過2萬5000個工作之後，灣區動盪不安的科技業終於漸趨穩定。

儘管仍然有企業持續提出裁員計畫，但根據聖荷西信使報（Mercury News）對科技公司向加州就業發展廳（Employment Development Department，簡稱EDD）提出的裁員通知所做的分析，灣區第二季度的裁員人數與第一季度相比，有明顯的改善。

聖荷西智庫「矽谷聯合創投」（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）說：「這些數據證實了我們的直覺是正確的，即矽谷的基礎是健全的。」

加州就業發展廳文件顯示，這是灣區科技業近來首次一個季度的裁員人數低於前一個季度。

灣區委員會經濟研究院（Bay Area Council Economic Institute）執行董事貝利薩里歐（Jeff Bellisario）說：「灣區的科技經濟似乎真的漸趨穩定。裁員人數減少可能是股價回升、通貨膨脹放緩，以及整體經濟前景比幾個月前較為樂觀的結果。」

根據企業向就業發展局提交的WARN裁員通知，灣區科技公司第二季度（4月到6月）計畫的裁員人數略高於5200人，但遠低於第一季度的1萬零200人，這是當前裁員潮最嚴峻的時期已經過去的第一個具體指標。美西銀行（Bank of the West）首席經濟學家安德森（Scott Anderson）的分析指出，這個趨勢反映出了全國的狀況。

安德森指出，美國6月份科技業裁員人數比去年同期減少了79.5%，美西地區提出的裁員人數也比一年前減少了69.5%。

截至今年3月，灣區科技業裁員人數連續四個季度大幅增加，但從今年4月開始明顯減少。

Duane Morris律師樓律師柏尼克（(Michael Bernick）說：「2022年整年和2023年第一季度的大規模科技業裁員，是這個行業進行的重置（reset）行動。這項行動是由多個因素推動的，特別是前幾年科技業的過度招聘。重置雖未完成，但已明顯放緩。」

裁員 灣區 就業

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