我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

楊馳馬、殷嘉立聯手推動夜市 9月中Irving街試點開跑

記者張曼琳／舊金山報導
美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達也在場支持Irving街的夜市計劃。（記者張曼琳╱攝影）
美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達也在場支持Irving街的夜市計劃。（記者張曼琳╱攝影）

代表舊金山加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）和舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio），17日一同宣布新法案AB441。這項法案將幫助加州各市開設新的農夫市場和夜市。作為試點項目，舊金山日落區Irving街夾20th和23rd Avenue，預計在9月15日下午5時至晚間10時，迎來該市首個定期夜市活動。

17日舉行的這項立法記者會上，除了楊馳馬、殷嘉立和其他社區代表外，美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達（Martin Yan）也在場支持Irving街的夜市計畫。他表示，夜市文化風靡全球，有助於提升當地小商業經濟。他也將在9月15日當天，在夜市「擺攤」展現一道非常與眾不同的雞肉料理：「我將在現場展示如何將死雞變活。」

市議員殷嘉立表示，他的丈夫出生在台灣，每年年底他們都會去台灣探親。在探親途中，殷嘉立見識到台灣夜市的魅力和活力。在回美後他積極爭取將夜市文化引進舊金山。他希望今年9月，第一個屬於舊金山的夜市在其選區試點後，可以一掃前幾年的疫情陰霾。

他說：「夜市可以慶祝美食、音樂、藝術和生活中所有有趣的事情。當我們解決舊金山面臨的嚴重問題時，夜市提醒我們，我們的城市值得為創造更多歡樂而奮鬥。它也可以將人們聚集在一起，使街道更安全，並幫助小型企業，這也是我們創建更好的舊金山所需的一切。」

根據楊馳馬辦公室的聲明，夜市和農夫市場等定期社區活動，可以通過吸引人流量來振興社區和小商業。但加州公共衛生部目前沒有為類似定期活動制定合適的許可。社區活動組織者必須每隔幾個月填寫一份文件並付費以申請特殊活動許可。 如法案AB441通過，將為此類活動創建專用許可證，允許社區活動全年重複舉辦活動，無需重複的文書工作和費用。

楊馳馬表示：「這項立法可將文化和商業帶回市中心的同時，意味著消除障礙和非必要的官僚系統。」他希望，這項立法能夠激勵州內的其他社區探索開放自己的夜市。

本次位於Irving街的夜市活動，由舊金山的非營利組織綠燈大道（Avenue Greenlight）資助。這一組織致力於振興舊金山社區。夜市活動的組織者還包括 Outer Sunset 農夫市場、Sunset Mercantile、舊金山公園聯盟、the Cut Fruit Collective，以及日落中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）等。

楊馳馬同僚眾議員丁右立的辦公室代表伍玉珍，也到現場代表丁右立為新法案AB441和夜市活動送上支持。

如果商戶對夜市攤位有興趣，可聯絡日落區市議員殷嘉立的中文助理林先生，可致電（415）554-7460。

代表舊金山的眾議員楊馳馬（中）和該市議員殷嘉立一同宣布新法案AB441。（記者張...
代表舊金山的眾議員楊馳馬（中）和該市議員殷嘉立一同宣布新法案AB441。（記者張曼琳╱攝影）
代表舊金山的眾議員楊馳馬（中）和該市議員殷嘉立（右）以及美國著名電視節目美食主持...
代表舊金山的眾議員楊馳馬（中）和該市議員殷嘉立（右）以及美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達（左）。（記者張曼琳╱攝影）

舊金山 加州 眾議員

上一則

灣區科技業裁員潮 趨緩

下一則

山火蔓延 優勝美地空汙危險級

延伸閱讀

9月15日 日落區首場夜市

9月15日 日落區首場夜市
公眾及紐森施壓 販賣兒童列重罪法案 加州議會重啟

公眾及紐森施壓 販賣兒童列重罪法案 加州議會重啟
舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案

舊金山槍擊案 屋崙16歲少年犯投案
舊金山旅遊業復甦 中國旅客遲遲未來 人數僅疫前1/5

舊金山旅遊業復甦 中國旅客遲遲未來 人數僅疫前1/5
經歷強震與疫情仍不倒 舊金山地標輪渡大廈迎125歲生日

經歷強震與疫情仍不倒 舊金山地標輪渡大廈迎125歲生日

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截