楊馳馬、殷嘉立聯手推動夜市 9月中Irving街試點開跑

美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達也在場支持Irving街的夜市計劃。（記者張曼琳╱攝影）

代表舊金山 的加州眾議員 楊馳馬（Matt Haney）和舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio），17日一同宣布新法案AB441。這項法案將幫助加州各市開設新的農夫市場和夜市。作為試點項目，舊金山日落區Irving街夾20th和23rd Avenue，預計在9月15日下午5時至晚間10時，迎來該市首個定期夜市活動。

17日舉行的這項立法記者會上，除了楊馳馬、殷嘉立和其他社區代表外，美國著名電視節目美食主持人和廚師甄文達（Martin Yan）也在場支持Irving街的夜市計畫。他表示，夜市文化風靡全球，有助於提升當地小商業經濟。他也將在9月15日當天，在夜市「擺攤」展現一道非常與眾不同的雞肉料理：「我將在現場展示如何將死雞變活。」

市議員殷嘉立表示，他的丈夫出生在台灣，每年年底他們都會去台灣探親。在探親途中，殷嘉立見識到台灣夜市的魅力和活力。在回美後他積極爭取將夜市文化引進舊金山。他希望今年9月，第一個屬於舊金山的夜市在其選區試點後，可以一掃前幾年的疫情陰霾。

他說：「夜市可以慶祝美食、音樂、藝術和生活中所有有趣的事情。當我們解決舊金山面臨的嚴重問題時，夜市提醒我們，我們的城市值得為創造更多歡樂而奮鬥。它也可以將人們聚集在一起，使街道更安全，並幫助小型企業，這也是我們創建更好的舊金山所需的一切。」

根據楊馳馬辦公室的聲明，夜市和農夫市場等定期社區活動，可以通過吸引人流量來振興社區和小商業。但加州公共衛生部目前沒有為類似定期活動制定合適的許可。社區活動組織者必須每隔幾個月填寫一份文件並付費以申請特殊活動許可。 如法案AB441通過，將為此類活動創建專用許可證，允許社區活動全年重複舉辦活動，無需重複的文書工作和費用。

楊馳馬表示：「這項立法可將文化和商業帶回市中心的同時，意味著消除障礙和非必要的官僚系統。」他希望，這項立法能夠激勵州內的其他社區探索開放自己的夜市。

本次位於Irving街的夜市活動，由舊金山的非營利組織綠燈大道（Avenue Greenlight）資助。這一組織致力於振興舊金山社區。夜市活動的組織者還包括 Outer Sunset 農夫市場、Sunset Mercantile、舊金山公園聯盟、the Cut Fruit Collective，以及日落中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）等。

楊馳馬同僚眾議員丁右立的辦公室代表伍玉珍，也到現場代表丁右立為新法案AB441和夜市活動送上支持。