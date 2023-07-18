不滿工作爆量、薪資停滯 亞健社員工示威要求加薪

員工們拿寫有中文、英文和越南語的告示牌，高呼口號，要求亞健社管理層提供更高的薪水，並解決該機構面對的人員短缺危機。（記者張曼琳╱攝影）

亞健社（Asian Health Services）員工在SEIU工會的組織下，17日在其位於屋崙華埠委士達街（Webster St）818號的診所樓下示威集會。他們拿著寫有中文、英文和越南 語的告示牌，高呼口號，要求亞健社管理層提供更高的薪水，並解決該機構面對的人員短缺危機。

示威集會從當天中午開始，持續約一小時，數十名亞健社員工參與其中。示威活動組織者的書面聲明指出，亞健社現正在經歷緊急的人員短缺危機，導致弱勢患者的等待時間極長和護理水平不斷下降。 同時組織者還指出，在亞健社工作醫護人員工資未能跟上通貨膨脹 的幅度，並且低於該地區的其他診所，導致許多員工離開亞健社尋找其他就業機會。

聲明中寫道：「剩下的員工需要努力應對不斷增長的工作量的同時，確保患者得到應有的護理。但員工也需要支持。」

亞健社醫療助理Vicky Tan說：「我們希望盡最大努力幫助患者。但如果電池總是耗盡，我們就很難保持充電，因為人手不夠。」

據悉，阿拉米達縣的亞裔社區弱勢成員、移民、難民、低收入 居民和其他服務不足的居民，依賴亞健社提供的重要健康服務。但由於包括牙科、會員和轉診部門在內重要項目的人手嚴重短缺，患者預約需要等待長達6個月的時間。其中部分患者等待名單長達500人。另外有患者報告，僅等待轉診也需要一周。

聲明中指出，因為沒有足夠員工來滿足患者的關鍵需求。亞健社的工作人員也很難請病假或休假，「他們在應該休息的時候工作，這把他們自己、同事和病人都置於危險之中。」

在亞健社工作的註冊護士Tammy Vien說：「我選擇在亞健社工作，是因為我想為我的社區服務。 但作為一名分診護士，我基本上是在做兩個人的工作。 這最終可能導致員工倦怠或尋找其他工作。」