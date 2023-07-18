我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

優勝美地山火尚未控制 空氣品質達危險程度

編譯組╱綜合17日外電報導
由雷電引發的皮卡山火，導致優勝美地已出現空氣質量和能見度較差的情況。(取自優勝美地國家公園臉書)
由雷電引發的皮卡山火，導致優勝美地已出現空氣質量和能見度較差的情況。(取自優勝美地國家公園臉書)

優勝美地發生的皮卡山火(Pika Fire)，導致空氣質量危險。當局官員們指出，16日稍早，皮卡山火產生的煙霧出現在優勝美地山谷，導致國家公園部分地區空氣質量達到「危險」(hazardous)水平，野火面積達650畝，並且尚未獲得控制。

16日下午，隨著煙霧逐漸消散、空氣質量有所改善，但根據國家公園管理局空氣質量追蹤器數據，這起於6月29日閃電引發的大火，仍持續對優勝美地與Turtleback Dome地區遊客健康造成威脅。數十名消防員16日晚間仍持續努力控制火勢。

公園官員16日發出聲明表示，受影響地區的公園遊客、醒來時會感到危險呼吸情況與低能見度。不過，部分煙霧預期會於過夜後消散，官員們估計情況至17日上午會陸續改善。

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)今年夏天擠滿大量人潮，許多人殷殷期盼可恢復因疫情期間健康風險考量而中止的公園預定系統。

皮卡山火近幾天在North Dome西北部燃燒。這是一個陡峭的花崗岩地層，因為艱難攀爬路徑與公園知名半圓頂景觀，吸引健行人士。根據「國家野火協調小組」(National Wildfire Coordinating Group)官方網站公布報告，官員已關閉附近步道。消防員將這些步道用作嘗試控制火勢的天然屏障。

位在Lehamite Creek以東的North Dome Trail，以及Lehamite Creek Trail步道的部分路段仍然關閉。

非營利組織「優勝美地基金會」(Yosemite Foundation)警示遊客，優勝美地已從寒冷冬天轉變成為炎熱夏天，並指出優勝美地瀑布的冬季積雪仍在融化當中，儘管天氣預報稱當地會出現「炎熱且煙霧瀰漫情況」(hot and smoky conditions)。

優勝美地 步道 山火

上一則

青年「擁房率最低」7都會區 都在加州

延伸閱讀

加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報

加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報
兔子山火仍肆虐 延燒逾7600畝 僅控制10%

兔子山火仍肆虐 延燒逾7600畝 僅控制10%
兔子山火擴大控制10% 居民撤離疏散

兔子山火擴大控制10% 居民撤離疏散
山火來襲 河濱縣延燒7000畝 兔子山火勢最大

山火來襲 河濱縣延燒7000畝 兔子山火勢最大
南加河濱縣多山火延燒 蔓延超7000畝 僅控制5%

南加河濱縣多山火延燒 蔓延超7000畝 僅控制5%

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27
原本為軟體工程師的Vivian，因對居家室內裝飾的興趣，開啟她宅妝事業的第一步。(孫愛薇／攝影)

軟體工程師轉身宅妝 成灣區最大接案量業主

2023-07-16 02:16
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

2023-07-13 02:20

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截