優勝美地山火尚未控制 空氣品質達危險程度

由雷電引發的皮卡山火，導致優勝美地已出現空氣質量和能見度較差的情況。(取自優勝美地國家公園臉書)

優勝美地 發生的皮卡山火 (Pika Fire)，導致空氣質量危險。當局官員們指出，16日稍早，皮卡山火產生的煙霧出現在優勝美地山谷，導致國家公園部分地區空氣質量達到「危險」(hazardous)水平，野火面積達650畝，並且尚未獲得控制。

16日下午，隨著煙霧逐漸消散、空氣質量有所改善，但根據國家公園管理局空氣質量追蹤器數據，這起於6月29日閃電引發的大火，仍持續對優勝美地與Turtleback Dome地區遊客健康造成威脅。數十名消防員16日晚間仍持續努力控制火勢。

公園官員16日發出聲明表示，受影響地區的公園遊客、醒來時會感到危險呼吸情況與低能見度。不過，部分煙霧預期會於過夜後消散，官員們估計情況至17日上午會陸續改善。

優勝美地國家公園(Yosemite National Park)今年夏天擠滿大量人潮，許多人殷殷期盼可恢復因疫情期間健康風險考量而中止的公園預定系統。

皮卡山火近幾天在North Dome西北部燃燒。這是一個陡峭的花崗岩地層，因為艱難攀爬路徑與公園知名半圓頂景觀，吸引健行人士。根據「國家野火協調小組」(National Wildfire Coordinating Group)官方網站公布報告，官員已關閉附近步道 。消防員將這些步道用作嘗試控制火勢的天然屏障。

位在Lehamite Creek以東的North Dome Trail，以及Lehamite Creek Trail步道的部分路段仍然關閉。

非營利組織「優勝美地基金會」(Yosemite Foundation)警示遊客，優勝美地已從寒冷冬天轉變成為炎熱夏天，並指出優勝美地瀑布的冬季積雪仍在融化當中，儘管天氣預報稱當地會出現「炎熱且煙霧瀰漫情況」(hot and smoky conditions)。