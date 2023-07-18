勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

勁球（Powerball）頭獎17日升至9億元，成為此一彩券開設以來的第三高獎金。（記者楊青／攝影）

在連續38次無人中獎之後，勁球 （Powerball）頭獎17日升至9億元，成為此一彩券開設以來的第三高獎金，也是所有種類彩券史第七高的獎金。不少華洋民眾在下午7時投注截止前，紛紛掏腰包試手氣，希望奇蹟降臨。如果有人在17日晚的開獎中幸運拿到頭獎，可一次領取稅後現金為4億6510萬元。

此外，兆彩（Mega Millions）和超級樂透（SuperLotto）在本周的頭獎獎金已分別達到6億4000萬和7700萬元，令許多購彩者熱血沸騰。

包括聖蓋博 谷華人社區的超市、加油站及書局等彩券販售點，17日購買彩券的民眾絡繹不絕。聖蓋博夏威夷超市經理Andy表示，17日上午開門起，就陸續出現購買彩票的人潮，下午的人流比上午還多。他說，這段時購買彩票的民眾明顯比平常增加，每次頭獎沒人買中，第二天購買彩券的民眾就會增多。

蒙特利公園聯菁書局負責人Anna表示，這個星期兩大彩券的頭獎都超過6億，尤其是勁球頭獎超過9億，讓大家很難不動心。她說，疫情這三年買彩票的氣氛比以前差很多，雖然解封已有一段時間，但買氣還是遠遠不及從前。很多民眾表示，經濟不好、物價太高，荷包縮水，只能小買試手氣，不能像從前一樣一次買很多。Anna觀察，近期購買彩票者不斷，部分路過的華人都會掏錢試試手氣。

勁球上一次頭獎彩券是今年4月19日售出，當時俄亥俄州的一張彩票贏得2億5260萬元。此後至今，已38次開獎無人中獎。根據彩券局統計，有史以來最大的勁球獎金紀錄是2022年11月在加州 贏得的20億4000萬元；第二高頭獎是在2016年1月售出，獎金為15億8600萬元，當時加州、佛羅里達和田納西三票中獎，最後由三名中獎者分享獎金。此次的9億元，將是勁球史上第三大頭獎。