不易受加州酷熱影響？舊金山有弱點

舊金山相關單位17日聯合發布報告指出,被認為不易受加州酷熱影響的舊金山,在面對極端高溫時有其脆弱點之處。(美聯社)

每當熱浪 襲擊加州,東灣悶熱難耐時,舊金山 街區總是被大霧籠罩,調節著原本危險的溫度。在這座只不到一半人口擁有空調的城市裡,居民們一直得益於這種降溫方式;但是現在,在氣候變化和基礎設施老化的背景下,數據顯示舊金山在極端高溫 面前顯得格外脆弱。

舊金山「抗災和基本建設規畫辦公室」(Office of Resilience and Capital Planning)、公共衛生局(Departments of Public Health)和應急管理局(Emergency Management)17日聯合發布的新報告發現,隨著熱浪越來越嚴重和頻繁,城市居民面臨的風險也越來越大。官員表示,要改變這種狀況,擬定一個包含數十個擬議解決方案的大規模熱量和空氣質量適應性計畫,是重要的第一步。

高溫的危險之處並不一定在於確切的溫度是多少,而在於人們對溫度的適應程度以及溫度變化的速度。隨著全球變暖的加速,80多度的高溫曾經並不常見,但現在卻變得越來越頻繁。根據市政府的報告,在2017年9月的熱浪中,911報警電話增加了51%,而住院人數增加了15%。這些給該市的基礎設施、社區和系統帶來了前所未有的壓力。

此外,人行道也將熱量推高。在舊金山密集的街區,瀝青人行道、混凝土建築、無蔭人行道和交通堵塞將溫度推嚮極端,它們吸收並重新散發熱量,加劇了高溫。建造遮陽設施和增加綠化有助於減少這種城市熱島效應。

舊金山的住宅、辦公室和學校也在老化,不適合極端溫度。根據聯邦數據,舊金山大都會區是全美空調使用率最低的地區,這些地區95%以上的建築建於1974年以前。

在全國範圍內,平均每年因高溫致死的人數超過其他極端天氣事件,而這些人主要集中在城市最炎熱、最密集、鋪設路面最多的市中心地區,包括老年居民、兒童、孕婦和患有哮喘等潛在健康問題的人。

報告列出了30多項策略,在該計畫的第一個為期兩年的階段,官員們將重點放在協調應對熱浪和收集數據上,以確定哪裡應該優先考慮降溫資源和援助。官員還將首次對舊金山與高溫有關的疾病和死亡進行協調追蹤,這對於了解炎熱天氣和氣候變化造成的損失至關重要。