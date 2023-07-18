舊金山無人駕駛計程車 車禍頻率增

舊金山市府官員指出，無人駕駛汽車事故激增，必須正視。（美聯社）

隨著Cruise和Waymo無人駕駛計程車業務在舊金山 不斷擴大，這些車輛造成的干擾和危險事故也跟著增加，這讓舊金山市府官員感到不安。

在今年3月的風暴中，有一輛Cruise無人駕駛計程車行駛在諾布山（Nob Hill）時，被Muni電車低垂的電纜線纏住，但它仍繼續前進，穿越Hyde Street上拉起的警戒線，直到被電纜拉到無法動彈才停下。

根據舊金山消防局的報告，Cruise的工作人員必須用手動方式，將這輛被電纜纏住的車倒車大半個街區，才得以消除纜線的拉扯力。負責營運Muni的舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）當時已切斷電纜的電源，Cruise車內也沒有任何乘客。

舊金山消防局局長尼克遜（Jeanine Nicholson）說：「我非常擔心，事態今後可能會愈來愈嚴重。」

不過Cruise和Waymo稱，市府官員對其安全紀錄的說法並不正確。兩家公司表示，他們無人駕駛計程車的碰撞率比人類駕駛和公共交通工具還低，並稱無人駕駛車有助改善舊金山的交通安全，因為這些汽車被設定必須遵守速限。

根據消防局的統計，今年到目前為止，已有44起無人駕駛計程車闖入火災現場、碾壓消防車水管或阻礙執勤消防車救災的事件，是去年非正式統計數字的兩倍。

舊金山市交通局自動駕駛政策資深經理佛萊德蘭德（Julia Friedlander）6月底告訴加州 監管單位，該市無人駕駛計程車事故激增，但因為沒有詳細的數據，所以無法做出明確的結論。她說：「我們知道的是，這些事件經常被報導，是需要被關注的嚴重問題。」

儘管舊金山市交通局的內部統計並不完整，但今年3月以來，他們已記錄了96起無人駕駛車事件。

一些支持發展無人駕駛計程車業務的團體表示，他們希望無人駕駛計程車可以改變人們在舊金山的交通方式。

灣區 委員會（Bay Area Council）交通政策副總裁洛波（Emily Loper）說：「數據表明，這些無人駕駛車非常安全，在大多數情況下，比人類駕駛更安全。隨著科技的進步，情況只會不斷改善。」