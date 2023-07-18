加州30熱門城市 金山「旅館房價」最划算 雙人房平均每晚115元

舊金山今夏飯店房價在加州30個最昂貴城市中墊底。（美聯社）

在經歴了COVID-19大流行病期間的大幅下滑後，舊金山 的旅遊業仍在反彈。今年夏天，旅行者可能會在這裡找到特別划算的飯店優惠： 在一項關於加州 30個最昂貴的飯店住宿目的地的最新調查中，舊金山排名墊底。

根據飯店預訂網站cheaphotels.org的數據，舊金山最便宜的雙人飯店客房，夏季平均房價 僅為每晚115元，比2019年下降了30%。

調查考慮了全州30個熱門目的地，這些目的地至少有20家飯店或旅館；它計算了2023年7月1日至8月31日期間最便宜的雙人套房（單人特大號或大號房間）的平均價格。只有被評為三星級以上，距離市中心或海灘最遠不超過一哩的飯店才包括在內。

榜單上最貴的目的地是卡梅爾（Carmel-by-the-Sea），那裡最便宜的房間比舊金山貴近三倍，平均每晚305元。

加州第二貴的目的地是聖塔蒙尼卡（Santa Monica），每晚287元。然後是比斯莫灘（Pismo Beach），每晚280元。

雖然前十名中大部分是中央海岸（Central Coast）和南加州海灘旅遊勝地，但灣區兩個最貴的城市都在內陸：葡萄酒之鄉卡利斯托加（Calistoga），每晚232元；矽谷大學城巴洛阿圖（Palo Alto），每晚231元。

據cheaphotels.org的發言人稱，這30個目的地是根據可用飯店的數量和夏季旅遊需求選定的。平均房價取自旅遊網站Booking.com、Expedia和Priceline。

許多大城市在榜單上的排名相對較低，一個可能的因素是，由於這些城市有更多的飯店住宿選擇，它們更有可能至少有一家更便宜的飯店。

cheaphotels.org以往的調查是在2019年和2014年進行的，但有一些不同之處：2019年的調查只調查了19個熱門目的地，2014年的調查還包括二星級飯店。

2019年的調查顯示，聖塔蒙尼卡的雙人房平均房價最高，為268元，而迪斯尼樂園所在地安納罕（Anaheim）的房價最低，為每晚115元。舊金山以每晚168元的價格與洛杉磯並列排名倒數第三。