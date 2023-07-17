我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

南灣酷熱 義工為遊民送水解暑

編譯組╱南灣16日電
最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民幾乎沒有無處躲避，更為艱難。 （Getty Images）
最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民幾乎沒有無處躲避，更為艱難。 （Getty Images）

最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民幾乎無處躲避，更為艱難。 日昨一群志願者前往當地無家可歸者營地提供幫助。

名為URGE的遊民救援小組的志願者15日直接開車前往位於聖荷西的遊民露營地，為他們提供冰水。 在Capital Expressway上，義工團隊還分發了冷凍棒棒糖(Otter Pops)、電解質粉，甚至還有小型帳篷。

遊民安古洛(Leo Anguelo)患有嚴重的背痛，限制了他的行走能力。 他說，義工的特別送貨服務讓一切變得不同。

URGE 成員卡特賴特 (Shaun Cartwright) 表示，無家可歸者常常有慢性疾病問題，這些問題在熱浪期間會變得更糟。

雖然聖荷西市已經開設了多個避暑中心，其中包括位於Emma Prush公園的避暑中心，但卡特賴特表示，這些避暑中心有一些限制，使得無家可歸的人難以使用。

「他們不能帶來所有的財物， 他們不能帶來所有的寵物， 他們不能帶來購物車，」她說， 「我們真正需要的是為無家可歸者建立一個真正的避暑中心，讓他們能夠攜帶所需的物品。 這樣，他們就可以降低體溫，這樣他們就有地方躺下了。」

在此之前，卡特賴特和她的團隊正在盡最大努力，通過一次送一瓶水讓遊民能降溫。

URGE 團隊15日還向Alviso和聖荷西市中心的無家可歸者分發了瓶裝水。

遊民 聖荷西 熱浪

上一則

中文學校聯合會會長交接 頒發獎學金

下一則

加州財富指數研究三一縣最貧困 家庭年收中位數4.22萬

延伸閱讀

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待
市長否決遊民住房補助 市議會投票推翻

市長否決遊民住房補助 市議會投票推翻
開罰遊民違憲 小城上訴遭拒審

開罰遊民違憲 小城上訴遭拒審
華郵專欄作家：調高最低工資 遊民恐怕反而增加

華郵專欄作家：調高最低工資 遊民恐怕反而增加
華郵專欄作家：調高最低工資可能導致遊民增加

華郵專欄作家：調高最低工資可能導致遊民增加

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
優勝美地景觀優美，今年水量充沛，在橋邊拍攝都會沾到水氣。受訪者Sally建議雖然是盛夏，但入山時一定要帶薄外套。(受訪者提供)

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

2023-07-10 01:33
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重