南灣酷熱 義工為遊民送水解暑

最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民幾乎沒有無處躲避，更為艱難。 （Getty Images）

最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民 幾乎無處躲避，更為艱難。 日昨一群志願者前往當地無家可歸者營地提供幫助。

名為URGE的遊民救援小組的志願者15日直接開車前往位於聖荷西 的遊民露營地，為他們提供冰水。 在Capital Expressway上，義工團隊還分發了冷凍棒棒糖(Otter Pops)、電解質粉，甚至還有小型帳篷。

遊民安古洛(Leo Anguelo)患有嚴重的背痛，限制了他的行走能力。 他說，義工的特別送貨服務讓一切變得不同。

URGE 成員卡特賴特 (Shaun Cartwright) 表示，無家可歸者常常有慢性疾病問題，這些問題在熱浪 期間會變得更糟。

雖然聖荷西市已經開設了多個避暑中心，其中包括位於Emma Prush公園的避暑中心，但卡特賴特表示，這些避暑中心有一些限制，使得無家可歸的人難以使用。

「他們不能帶來所有的財物， 他們不能帶來所有的寵物， 他們不能帶來購物車，」她說， 「我們真正需要的是為無家可歸者建立一個真正的避暑中心，讓他們能夠攜帶所需的物品。 這樣，他們就可以降低體溫，這樣他們就有地方躺下了。」

在此之前，卡特賴特和她的團隊正在盡最大努力，通過一次送一瓶水讓遊民能降溫。

URGE 團隊15日還向Alviso和聖荷西市中心的無家可歸者分發了瓶裝水。