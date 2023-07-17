南灣酷熱 義工為遊民送水解暑
最近酷熱的氣溫讓南灣的無家可歸遊民幾乎無處躲避，更為艱難。 日昨一群志願者前往當地無家可歸者營地提供幫助。
名為URGE的遊民救援小組的志願者15日直接開車前往位於聖荷西的遊民露營地，為他們提供冰水。 在Capital Expressway上，義工團隊還分發了冷凍棒棒糖(Otter Pops)、電解質粉，甚至還有小型帳篷。
遊民安古洛(Leo Anguelo)患有嚴重的背痛，限制了他的行走能力。 他說，義工的特別送貨服務讓一切變得不同。
URGE 成員卡特賴特 (Shaun Cartwright) 表示，無家可歸者常常有慢性疾病問題，這些問題在熱浪期間會變得更糟。
雖然聖荷西市已經開設了多個避暑中心，其中包括位於Emma Prush公園的避暑中心，但卡特賴特表示，這些避暑中心有一些限制，使得無家可歸的人難以使用。
「他們不能帶來所有的財物， 他們不能帶來所有的寵物， 他們不能帶來購物車，」她說， 「我們真正需要的是為無家可歸者建立一個真正的避暑中心，讓他們能夠攜帶所需的物品。 這樣，他們就可以降低體溫，這樣他們就有地方躺下了。」
在此之前，卡特賴特和她的團隊正在盡最大努力，通過一次送一瓶水讓遊民能降溫。
URGE 團隊15日還向Alviso和聖荷西市中心的無家可歸者分發了瓶裝水。
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