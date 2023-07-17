野火肆虐 動用高科技對抗 「無人機、衛星、紅外線及AI地圖」

加州森林野火在氣候影響下，往往演變成巨型野火。(Getty Images)

為因應氣候變化形成的狀態，加州 森林防火廳運用先進科技，預測野火爆發、進展情況，這些新進科技包括無人飛機 (drones) 、軍方人造衛星、紅外線影像，以及採用人工智慧製作的地圖。防火廳同時採用能於夜間飛行的「火鷹直升機」(Fire Hawk helicopters) ，日夜對抗森林野火。

此外，加州野火威脅與情報整合中心 (Threat and Intelligence Integration Center) 彙集聯邦、州府，以及私人機關所有森林野火相關資訊，整理出野火爆發與其分秒進展的詳細資訊。這些科技的運用，使森林防火廳指揮官在新科技協助下，火勢詭異變化時，更能掌握、控制其進展方向。

在全球性氣候變遷 影響下，加州晚間氣溫升高，同時旱季延長，加州森林野火在氣候影響下，往往演變成巨型野火，甚至燃燒百萬畝以上的龐大綜合性野火 (gigafire)。

根據科羅拉多大學研究，2000年以來，美國森林野火次數增加三倍，規模也比過去擴大四倍。氣候變遷對森林野火的影響不容置疑。科學家預測，未來20年間，高達52%的加州森林野火林地將遭遇野火襲擊。

加州去年森林野火情況稍緩，然而加州巨型森林野火的陰影仍縈繞不去。去年冬季加州降下龐大雨水，帶來今年春、夏兩季茂盛的草木。專家指出，這種情況，在乾燥氣候的影響下，將會增加巨型野火爆發的可能性。

加州森林防火廳 (Cal Fire) 發出野火警告，稱今年森林野火的危險性與2017年情形類似。加州2017年森林野火季爆發於2016年潮濕雨季之後，結果引發多處巨型野火，焚毀1萬1000棟建築，47人葬身火窟。

加州州長紐森 指出，目前全加州處於一種前所未有的情況，無法繼續仰賴過去預測森林野火的方法，因為整個世界的氣溫比過去飆高許多，地球同時變得更乾燥，氣候變化結果，許多自然現象難以預測。紐森說，加州正採取尖端新科技，對抗森林野火，這包括探索如何運用人工智慧，加快預測野火威脅，同時更有效使用加州防火資源，降低野火的破壞性。

加州森林防火廳救火隊長何吉 (Jon Heggie) 指出，在氣候變遷影響下，森林野火變得非常難以預測，如2020年8月16日凌晨三時，聖他克魯茲山脈出現多處詭異的雷電地帶，數萬霹靂瞬間爆發，引發多處野火，此即CZU 綜合雷電大火 (the CZU Lightning Complex) 。8月17日中午，聖他克魯茲沿海岸線，包括內陸森林地帶，傳出近30處野火，此情此景，前所未見。

何吉說，目睹CZU 綜合雷電大火的破壞性，令他感到萬分震驚，這完全超出他的認知範疇。何吉指出，從事救火工作已30年，從未見過如此猛烈的大火。