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台灣原聲童聲合唱團訪特殊兒童之友 雙方聯演歡笑不斷

記者葛歆睿／佛利蒙報導
台灣原聲童聲合唱團14日拜訪華人特殊兒童之友，為近百位「特別」觀眾獻唱。（記者葛歆睿／攝影）
台灣原聲童聲合唱團14日拜訪華人特殊兒童之友，為近百位「特別」觀眾獻唱。（記者葛歆睿／攝影）

台灣原聲童聲合唱團14日來到南灣佛利蒙Chenming and Margaret Hu Center夢想中心，拜訪華人特殊兒童之友（Friends of Children with Speicial Needs），為近百位「特別」觀眾獻唱。華人特殊兒童之友也準備了樂器和舞蹈節目。最後雙方聯演，將氣氛推向高潮，歡聲笑語不絕於耳。

特殊兒童之友也準備了樂器和舞蹈節目。（記者葛歆睿／攝影）
特殊兒童之友也準備了樂器和舞蹈節目。（記者葛歆睿／攝影）

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育協會旗下的原聲音樂學校。曾分別於2013及2016年到美國巡迴演出。10年前的合唱團團員全唯芯和伍瀚，現在分別在明尼蘇達和北卡羅萊納讀大學。此次他們特地趕來與馬彼得校長、洪春滿校長等恩師重聚，同時幫忙學弟學妹們的演出。二人都感慨，參加原聲音樂學校和原聲童聲合唱團給他們人生帶來重大改變。

全唯芯說：「因為原聲（童聲合唱團），我才有機會看得更遠，走到一個以前想象不到的地...
全唯芯說：「因為原聲（童聲合唱團），我才有機會看得更遠，走到一個以前想象不到的地位。」（記者葛歆睿／攝影）

全唯芯表示，原鄉教育協會自2008年成立以來，招收像她這樣的弱勢原住民孩子，利用周末、假日上課，除了練習合唱，也給予英文、數學等課業輔導，彌補偏鄉地區孩子教育資源的缺失。她說：「因為原聲（童聲合唱團），我才有機會看得更遠，走到一個以前想像不到的地位。」

伍瀚表示，原聲童聲合唱團教會了他很多事情，從獨立到與團隊共處，還有生活中大大小小...
伍瀚表示，原聲童聲合唱團教會了他很多事情，從獨立到與團隊共處，還有生活中大大小小的事情。（記者葛歆睿／攝影）

伍瀚表示，原聲童聲合唱團教會了他很多事情，從獨立到與團隊共處，還有生活中大大小小的事情。而其中最重要的是馬彼得的教導：沒有能力的時候可以手心朝上接受幫助，但當有能力的時候要手心朝下，分一點心力給社會。因此10年前在台上演出的他，如今回來為合唱團做貢獻。

洪春滿表示，原聲教育協會15年來已經培養了200多名學生，他們有的從大學畢業進入職場，有的回到協會當老師。今年9月1日，協會將成立正式全日制中小學。她期望通過他們的教學，原住民孩子們能擁有更好的品格、能力和視野，走向世界，將來有一天回到部落，改變部落。

陳慧明聽了原聲的故事十分感動，並認為這種傳承與他們的組織不謀而合。（記者葛歆睿／...
陳慧明聽了原聲的故事十分感動，並認為這種傳承與他們的組織不謀而合。（記者葛歆睿／攝影）

華人特殊兒童之友創辦人之一陳慧明聽了原聲的故事十分感動，並認為這種傳承與他們的組織不謀而合。華人特殊兒童之友是1996年由10個美國華裔家庭創立的非營利組織，使命是幫助有特殊需要的兒童和成人及其家人，其中以自閉症為主。陳慧明透露，當日演出的許多特殊人士，都是從小就開始接受他們組織的幫助，與組織共同成長。「（他們的演出）是家長成立這個組織的成果，」她說，「特殊孩子也可以在不同場合表演。」

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