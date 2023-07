台灣原聲童聲合唱團訪特殊兒童之友 雙方聯演歡笑不斷

台灣原聲童聲合唱團14日拜訪華人特殊兒童之友,為近百位「特別」觀眾獻唱。(記者葛歆睿/攝影)

台灣原聲童聲合唱團14日來到南灣佛利蒙Chenming and Margaret Hu Center夢想中心,拜訪華人 特殊兒童之友(Friends of Children with Speicial Needs),為近百位「特別」觀眾獻唱。華人特殊兒童之友也準備了樂器和舞蹈節目。最後雙方聯演,將氣氛推向高潮,歡聲笑語不絕於耳。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育 協會旗下的原聲音樂學校。曾分別於2013及2016年到美國巡迴演出。10年前的合唱團團員全唯芯和伍瀚,現在分別在明尼蘇達和北卡羅萊納讀大學。此次他們特地趕來與馬彼得校長、洪春滿校長等恩師重聚,同時幫忙學弟學妹們的演出。二人都感慨,參加原聲音樂學校和原聲童聲合唱團給他們人生帶來重大改變。

全唯芯表示,原鄉教育協會自2008年成立以來,招收像她這樣的弱勢原住民 孩子,利用周末、假日上課,除了練習合唱,也給予英文、數學等課業輔導,彌補偏鄉地區孩子教育資源的缺失。她說:「因為原聲(童聲合唱團),我才有機會看得更遠,走到一個以前想像不到的地位。」

伍瀚表示,原聲童聲合唱團教會了他很多事情,從獨立到與團隊共處,還有生活中大大小小的事情。而其中最重要的是馬彼得的教導:沒有能力的時候可以手心朝上接受幫助,但當有能力的時候要手心朝下,分一點心力給社會。因此10年前在台上演出的他,如今回來為合唱團做貢獻。

洪春滿表示,原聲教育協會15年來已經培養了200多名學生,他們有的從大學畢業進入職場,有的回到協會當老師。今年9月1日,協會將成立正式全日制中小學。她期望通過他們的教學,原住民孩子們能擁有更好的品格、能力和視野,走向世界,將來有一天回到部落,改變部落。

華人特殊兒童之友創辦人之一陳慧明聽了原聲的故事十分感動,並認為這種傳承與他們的組織不謀而合。華人特殊兒童之友是1996年由10個美國華裔家庭創立的非營利組織,使命是幫助有特殊需要的兒童和成人及其家人,其中以自閉症為主。陳慧明透露,當日演出的許多特殊人士,都是從小就開始接受他們組織的幫助,與組織共同成長。「(他們的演出)是家長成立這個組織的成果,」她說,「特殊孩子也可以在不同場合表演。」