全美侯友宜後援總會 金山成立

國民黨中央海外部主任陳以信表示，臨陣換將，兵家大忌，國民黨不會重蹈「換柱」的覆轍。（記者劉先進／攝影）

「全美侯友宜 後援總會」成立大會15日在金山國父紀念館舉行。針對總統候選人侯友宜民調低迷、出現「換侯」聲音，國民黨 中央海外部主任陳以信表示，臨陣換將，兵家大忌，國民黨不會重蹈「換柱」（指當年洪秀柱被撤銷提名）的覆轍，「國民黨就是要閉上眼睛，勇往直前，一定會達成目標，獲得總統勝選。」

現場播放了國民黨主席朱立倫和侯友宜的致辭，並介紹了各分部成立後援會的情況。陳以信頒發中央評議委員及總支部第30屆新當選委員會證書。

國民黨駐美總支部常委楊昆山說，侯友宜一生鐵漢柔情，一路走來穩重務實，有守有為，有節有度，從警政署長到新北市長，政績卓越。這樣的總統候選人，值得全民信託。當選總統後，必定會帶領國家，走向康莊大道、國泰民安。

中華總會館總董暨合和總會館主席謝躍池說，選舉是民主自由社會的治政基礎，美國之所以是世界上第一的民主國家，是因為有良好的選舉過程，候選人有機會讓人民做一個明顯的決定。中華民國 是亞洲第一個自由，民主的社會，大部分的人民都有高等的教育水準，他相信明智的選民，一定會選擇一個真正關心國家未來、注重和平發展、保護人民安全的領導人，能為中華民國努力，為國家創造一個充滿和平與希望的未來。

台南市議員王家貞鼓勵僑胞投票給國民黨和侯友宜。她說，國民黨目前情況混沌不明，有需要擔心之處，更需要各界攜手並進，才能撥亂反正。國民黨一定要再創蔣經國總統時期的經濟奇跡，為台灣帶來安定、繁榮與和平的未來。

2004年，陳水扁競選總統連任，投票前夕遭遇槍擊，時任台灣刑事局長的侯友宜是調查此案的主要負責人。後來國民黨候選人連戰輸給陳水扁。所以有人質疑侯友宜調查不徹底，掩蓋真相，「藍皮綠骨」。對本報的提問，國民黨中央海外部副主任鍾維君說，從各方面收集到的資訊看，侯友宜從基層做起，擔任警政署長，還在槍林彈雨中救出小孩子，盡忠職守。他也接受合乎中華民國憲法的九二共識，「我看不到他兩邊遊走的情況，他本性忠於職守，沒有藍皮綠骨的問題。」

陳以信說，國民黨的選情如同倒吃甘蔗，越來越好。提名初期，有整合的問題，之後會完成整合，團結一致，獲得勝選。如今有說法是換侯，雖然民調低迷，是最壞時刻，但國民黨的組織力量還未展開，動員力量沒有落實，「現在用民調數據討論換不換人，沒有意義。我們會吸取八年前最重要的「換柱」教訓。所謂陣前換將，兵家大忌。國民黨就是閉上眼睛，勇往直前，一定會達成目標。海內外會團結一心，支持侯友宜。」

對於有人質疑，侯友宜沒有太多中央從政的經驗，他表示，陳水扁、蔡英文任總統前都沒有做過總統。侯友宜擔任國內最大直轄市新北市市長，也做過警政署長，可謂地方中央都有經驗。