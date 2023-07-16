擁槍團體質疑聖市新法 上訴遭駁回

一名聯邦法官本周駁回擁槍團體上訴，維持聖荷西的減少槍枝傷害保險。（Getty Image）

一名聯邦法官駁回了擁槍團體對聖荷西 要求槍枝擁有者購買責任保險 的新法律提出的質疑。

聖荷西市議會去年1月通過「減少槍枝傷害條例」（Gun Harm Reduction Ordinance），要求槍枝擁有者購買槍枝、房主或租戶責任保險，以承保因意外或疏忽使用而造成的任何損害。後於同年10月，市議會又批准對不遵守保險要求的居民處以最高1000元的罰款。

條例還要求所有擁有槍枝的聖市居民繳納年費，這筆錢將支付給打擊槍枝暴力的非營利組織。責任保險已於今年1月1日生效。市政府仍在制定年費要求的時間安排。

位於科羅拉多州的全國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）和霍華德·賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）針對這項新法提出訴訟，認為該法律違憲且負擔過重，而且聖市無法證明這將減少槍枝暴力。

聖市是全國第一個對槍枝擁有者實施此類規定的城市。支持者認為，這些要求將鼓勵更安全的槍枝處理。

在周四的裁決中，美國地區法官弗里曼（Beth Labson Freeman）表示，聖市「已經證明保險要求符合國家的歷史傳統」，並沒有違反憲法第二修正案。不過弗里曼允許原告根據第一修正案，針對年費提出修改後的申訴。

此前，美國最高法院在2022年6月推翻紐約州的隱蔽持槍法，改變了如何確定槍枝法合憲的標準，要求必須符合美國槍枝的歷史和傳統。這一轉變為下級法院如何對當地槍枝法做出裁決提供參照標準。例如聯邦法官根據新的標準，對加州 的「不安全手槍法」（Unsafe Handgun Act）提出了挑戰。

在本次聖市的案件中，弗里曼裁定聖市的槍枝法符合最高法院設定的標準。

「我對法院維持槍枝傷害減少條例保險要求的決定感到高興，」城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說， 「這項裁決使市政府能夠繼續努力減少槍枝傷害。」

聖市在一份聲明中寫道，法官的裁決「確認了透過憲政方式保護公眾免受槍枝相關傷害可行性，例如提供責任保險。我們相信，這一信息將為其他致力於槍枝安全舉措的地方和州提供啟發。」