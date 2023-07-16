我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

擁槍團體質疑聖市新法 上訴遭駁回

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
一名聯邦法官本周駁回擁槍團體上訴，維持聖荷西的減少槍枝傷害保險。（Getty Image）
一名聯邦法官本周駁回擁槍團體上訴，維持聖荷西的減少槍枝傷害保險。（Getty Image）

一名聯邦法官駁回了擁槍團體對聖荷西要求槍枝擁有者購買責任保險的新法律提出的質疑。

聖荷西市議會去年1月通過「減少槍枝傷害條例」（Gun Harm Reduction Ordinance），要求槍枝擁有者購買槍枝、房主或租戶責任保險，以承保因意外或疏忽使用而造成的任何損害。後於同年10月，市議會又批准對不遵守保險要求的居民處以最高1000元的罰款。

條例還要求所有擁有槍枝的聖市居民繳納年費，這筆錢將支付給打擊槍枝暴力的非營利組織。責任保險已於今年1月1日生效。市政府仍在制定年費要求的時間安排。

位於科羅拉多州的全國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）和霍華德·賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）針對這項新法提出訴訟，認為該法律違憲且負擔過重，而且聖市無法證明這將減少槍枝暴力。

聖市是全國第一個對槍枝擁有者實施此類規定的城市。支持者認為，這些要求將鼓勵更安全的槍枝處理。

在周四的裁決中，美國地區法官弗里曼（Beth Labson Freeman）表示，聖市「已經證明保險要求符合國家的歷史傳統」，並沒有違反憲法第二修正案。不過弗里曼允許原告根據第一修正案，針對年費提出修改後的申訴。

此前，美國最高法院在2022年6月推翻紐約州的隱蔽持槍法，改變了如何確定槍枝法合憲的標準，要求必須符合美國槍枝的歷史和傳統。這一轉變為下級法院如何對當地槍枝法做出裁決提供參照標準。例如聯邦法官根據新的標準，對加州的「不安全手槍法」（Unsafe Handgun Act）提出了挑戰。

在本次聖市的案件中，弗里曼裁定聖市的槍枝法符合最高法院設定的標準。

「我對法院維持槍枝傷害減少條例保險要求的決定感到高興，」城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說， 「這項裁決使市政府能夠繼續努力減少槍枝傷害。」

聖市在一份聲明中寫道，法官的裁決「確認了透過憲政方式保護公眾免受槍枝相關傷害可行性，例如提供責任保險。我們相信，這一信息將為其他致力於槍枝安全舉措的地方和州提供啟發。」

保險 聖荷西 加州

上一則

加州新冠住院人數近歷史新低 疫情來首個未激增的夏天

下一則

全美侯友宜後援總會 金山成立

延伸閱讀

外交機關、僑界動員 鄭姓父子住所有著落

外交機關、僑界動員 鄭姓父子住所有著落
車禍人生變調… 台灣父子遭遇牽動華人心 金山僑界伸援

車禍人生變調… 台灣父子遭遇牽動華人心 金山僑界伸援
我那位直話直說的老哥

我那位直話直說的老哥
台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱

台灣原聲童聲合唱團 15日聖荷西獻唱
聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

聖荷西人倫悲劇 男涉弒母被捕

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
優勝美地景觀優美，今年水量充沛，在橋邊拍攝都會沾到水氣。受訪者Sally建議雖然是盛夏，但入山時一定要帶薄外套。(受訪者提供)

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

2023-07-10 01:33
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
10日下午，一輛警車停在古馳（Gucci ）店外，調查搶劫事件。（記者李怡╱攝影）

舊金山名品店大白天又遭搶劫

2023-07-10 22:27

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴