擁槍團體質疑聖市新法 上訴遭駁回
一名聯邦法官駁回了擁槍團體對聖荷西要求槍枝擁有者購買責任保險的新法律提出的質疑。
聖荷西市議會去年1月通過「減少槍枝傷害條例」（Gun Harm Reduction Ordinance），要求槍枝擁有者購買槍枝、房主或租戶責任保險，以承保因意外或疏忽使用而造成的任何損害。後於同年10月，市議會又批准對不遵守保險要求的居民處以最高1000元的罰款。
條例還要求所有擁有槍枝的聖市居民繳納年費，這筆錢將支付給打擊槍枝暴力的非營利組織。責任保險已於今年1月1日生效。市政府仍在制定年費要求的時間安排。
位於科羅拉多州的全國槍枝權利協會（National Association for Gun Rights）和霍華德·賈維斯納稅人協會（Howard Jarvis Taxpayers Association）針對這項新法提出訴訟，認為該法律違憲且負擔過重，而且聖市無法證明這將減少槍枝暴力。
聖市是全國第一個對槍枝擁有者實施此類規定的城市。支持者認為，這些要求將鼓勵更安全的槍枝處理。
在周四的裁決中，美國地區法官弗里曼（Beth Labson Freeman）表示，聖市「已經證明保險要求符合國家的歷史傳統」，並沒有違反憲法第二修正案。不過弗里曼允許原告根據第一修正案，針對年費提出修改後的申訴。
此前，美國最高法院在2022年6月推翻紐約州的隱蔽持槍法，改變了如何確定槍枝法合憲的標準，要求必須符合美國槍枝的歷史和傳統。這一轉變為下級法院如何對當地槍枝法做出裁決提供參照標準。例如聯邦法官根據新的標準，對加州的「不安全手槍法」（Unsafe Handgun Act）提出了挑戰。
在本次聖市的案件中，弗里曼裁定聖市的槍枝法符合最高法院設定的標準。
「我對法院維持槍枝傷害減少條例保險要求的決定感到高興，」城市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）說， 「這項裁決使市政府能夠繼續努力減少槍枝傷害。」
聖市在一份聲明中寫道，法官的裁決「確認了透過憲政方式保護公眾免受槍枝相關傷害可行性，例如提供責任保險。我們相信，這一信息將為其他致力於槍枝安全舉措的地方和州提供啟發。」
上一則
加州新冠住院人數近歷史新低 疫情來首個未激增的夏天
下一則
FB留言