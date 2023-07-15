前舊金山公用事業委員會主任凱利 聯邦欺詐罪名成立

舊金山市政廳腐敗案又一案件 宣判，前市府公用事業委員會主任凱利被判詐騙罪名成立。 （美聯社）

前舊金山 公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）主任凱利（Harlan Kelly）周五（14日）被舊金山陪審團裁定聯邦欺詐罪指控成立。

凱利被指控犯有與兩項欺詐計畫有關的不當行為：試圖將一份城市路燈合同轉給當地的一家承包商以換取禮物，以及另外向貸款 機構Quicken Loans撒謊，以獲得巨額貸款來償還建築債務和其他財務義務。

該判決結束了被捲入長達數年的腐敗調查的最有權勢的市政官員之一的起訴。該調查於2020年1月浮出水面，當時前工務局（Public Works）局長努魯（Mohammed Nuru）被捕，努魯目前正在服七年徒刑。

聯邦官員於2020年底對凱利提出指控，指控他收受當地有名的建築承包商Walter Wong的賄賂。他們發布了10份起訴書，指控凱利參與了兩項欺詐計畫：以國際旅行和免費用餐換取城市合同的內部消息，以及與房地產大亨Victor Makras共同實施的銀行欺詐。

陪審團認定，凱利與詐騙Quicken Loans有關的四項罪名成立，與他從Walter Wong處獲得的好處有關的四項罪名中的兩項成立；但在另外兩項罪名上無罪，即指控他在一次香港之行中以免費入住酒店的形式收受了不正當的禮物，以及Wong為他的房子進行的一些建築工程。

對凱利的審判持續了兩個多星期。檢察官 稱，凱利試圖給予Wong競爭優勢，以贏得與升級城市路燈有關的合同。作為回報，Wong在凱利夫婦的家中進行大幅打折的建築工程，包括一個豪華酒窖和其他設施。檢察官說，2015年，Wong帶著凱利一家包括凱利妻子、孩子和繼母去亞洲旅行，在香港和澳門Wong為這一家人提供纜車、餐飲和其他消遣。

檢察官還指控凱利串通Markras向Quicken Loans撒謊，以獲得130萬美元的貸款，用於償還他當時欠下的許多債務，其中包括建築工程欠款、信用卡債務和妻子的學貸。

凱利被指控的罪行最高可判處20年或30年監禁，累計罰款可能遠遠超過100萬美元。然而，他不太可能面臨這種程度的風險；律師說，聯邦量刑指南對他的罪行建議的刑期在24-36個月之間。

「今天，美國聯邦檢察長辦公室為這起案件伸張了正義，」市府律師邱信褔（David Chiu）在一份有關判決的聲明中說。「我們的市政府不容許腐敗和中飽私囊。通過與主計長辦公室聯合開展公共廉政調查，我們將繼續根除腐敗現象，確保市政府遵守最高的道德標准。」

凱利不認罪，當被問及對判決的反應時，他告訴「紀事報」，他正在 「對此消化中」。凱利的律師Brian Getz稱將在宣判前提出動議，如果這一途徑不成功，他的團隊還將考慮上訴。