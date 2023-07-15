我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

86歲翁獻唱、馬戲表演 「林肯夏日之夜」好消暑

記者劉先進／屋崙報導
貝拉馬戲團在現場表演。（記者劉先進／攝影）
貝拉馬戲團在現場表演。（記者劉先進／攝影）

馬戲表演詼諧幽默，孩子走高蹺掌聲雷動，86歲老翁獻唱歌聲悠揚，現場舞蹈沉穩有力…，屋崙華埠林肯休閒公園13日晚舉行「林肯夏日之夜」活動，上千人參加。

活動由林肯公園之友( FLSP )、美國華裔精神健康聯盟( MHACC)、屋崙華埠社區促進會( OCIC )和亞太環保網路( APEN )聯合舉辦。貝拉馬戲團（Circus Bella）也到場參賽，是灣區首屈一指的單環馬戲團，秉承了早期馬戲團的傳統，並具有超前意識和天賦。此前曾到屋崙華埠表演，這是他們第二次來華埠。

現場不僅有免費表演，還有棉花糖、飲料等，為炎炎夏日帶來一絲清涼。美國華裔精神健康聯盟在現場還贈送科普書籍「小小和點點玩彈珠」。

美國華裔精神健康聯盟在現場還贈送科普書籍「小小和點點玩彈珠」。（記者劉先進／攝影...
美國華裔精神健康聯盟在現場還贈送科普書籍「小小和點點玩彈珠」。（記者劉先進／攝影）

86歲的歌手彭遠良，表演了歌曲「遊牧時光」和「我是一條小河」，他的歌聲渾厚，引得觀眾連連叫好。

彭遠良平常熱愛歌唱，無論心情愉快還是低落，都要哼幾句，他的父親就喜唱歌，最鐘意「劉三姐」。有時，他會練一首歌上百遍，鍥而不捨，連家人都調侃，「餘音繞樑，耳朵起繭。」唱得多了，他也頗有心得，比如他發現，有的音自己唱得好，比如「O」，有的音較差，如「E」。他慢慢學會揚長避短，「以前唱歌，聲音到鼻子，現在能衝到腦門，聲音更有穿透力。」

86歲的歌手彭遠良，表演了歌曲「遊牧時光」和「我是一條小河」，還有舞者伴舞。（記...
86歲的歌手彭遠良，表演了歌曲「遊牧時光」和「我是一條小河」，還有舞者伴舞。（記者劉先進／攝影）

彭遠良認為唱歌是一種運動，相當於用氣息按摩體內。他以歌會友，交了不少朋友，也喜歡在人多時候唱歌，「獨樂樂不如眾樂樂」。有一年，孫女生重病，女兒從醫院回來，情緒不佳。打開房門，彭遠良高歌一曲「站在高崗上」，高昂自信的歌曲，頓時讓人精神振作，心情舒緩。

華埠 屋崙 華裔

上一則

不資助旅行至「反LGBTQ+州」 名單擴大 全美逾半都入列

下一則

松木花粉飄散 「染黃」太浩湖…湖面現黃色波浪

延伸閱讀

華埠反堵車費聯盟 商議後續行動

華埠反堵車費聯盟 商議後續行動
林肯夏日之夜 貝拉馬戲團屋崙華埠表演可免費觀看

林肯夏日之夜 貝拉馬戲團屋崙華埠表演可免費觀看
林肯夏日之夜 知名貝拉馬戲團屋崙華埠表演

林肯夏日之夜 知名貝拉馬戲團屋崙華埠表演
走線人深夜敲門、亂丟垃圾 蒙市華女不安

走線人深夜敲門、亂丟垃圾 蒙市華女不安
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

熱門新聞

慶祝炸薯條日，五家快餐連鎖店本周將提供炸薯條優惠。（記者葛歆睿╱翻攝）

全國炸薯條日來了 5家快餐店免費送薯條

2023-07-11 18:58
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

2023-07-11 22:12
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
優勝美地景觀優美，今年水量充沛，在橋邊拍攝都會沾到水氣。受訪者Sally建議雖然是盛夏，但入山時一定要帶薄外套。(受訪者提供)

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

2023-07-10 01:33
東灣的何先生9日到屋崙國際機場接送三個中國留學生參加灣區夏令營，在附近的Chevron加油站加油。有劫匪停車過來，不到10秒偷走一個背包，其中包含手機和筆記本電腦，學生至少損失2000元。（何先生供圖）

華男北加國際機場加油不到10秒被搶 同車中國留學生損失2000元

2023-07-12 13:42
加州夫婦哥斯大黎加乘坐Uber，被收了近3萬美元。（取自推特）

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

2023-07-08 00:25

超人氣

更多 >
實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車

15年來首見 中國將不再是美國最大進口國 被「這2國」超車
褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡

褪黑激素含量高 這種堅果可助入睡
長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪

長島連環殺人案嫌犯抓獲 59歲建築師拒認罪