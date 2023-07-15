86歲翁獻唱、馬戲表演 「林肯夏日之夜」好消暑

貝拉馬戲團在現場表演。（記者劉先進／攝影）

馬戲表演詼諧幽默，孩子走高蹺掌聲雷動，86歲老翁獻唱歌聲悠揚，現場舞蹈沉穩有力…，屋崙華埠 林肯休閒公園13日晚舉行「林肯夏日之夜」活動，上千人參加。

活動由林肯公園之友( FLSP )、美國華裔 精神健康聯盟( MHACC)、屋崙華埠社區促進會( OCIC )和亞太環保網路( APEN )聯合舉辦。貝拉馬戲團（Circus Bella）也到場參賽，是灣區首屈一指的單環馬戲團，秉承了早期馬戲團的傳統，並具有超前意識和天賦。此前曾到屋崙華埠表演，這是他們第二次來華埠。

現場不僅有免費表演，還有棉花糖、飲料等，為炎炎夏日帶來一絲清涼。美國華裔精神健康聯盟在現場還贈送科普書籍「小小和點點玩彈珠」。 美國華裔精神健康聯盟在現場還贈送科普書籍「小小和點點玩彈珠」。（記者劉先進／攝影）

86歲的歌手彭遠良，表演了歌曲「遊牧時光」和「我是一條小河」，他的歌聲渾厚，引得觀眾連連叫好。

彭遠良平常熱愛歌唱，無論心情愉快還是低落，都要哼幾句，他的父親就喜唱歌，最鐘意「劉三姐」。有時，他會練一首歌上百遍，鍥而不捨，連家人都調侃，「餘音繞樑，耳朵起繭。」唱得多了，他也頗有心得，比如他發現，有的音自己唱得好，比如「O」，有的音較差，如「E」。他慢慢學會揚長避短，「以前唱歌，聲音到鼻子，現在能衝到腦門，聲音更有穿透力。」

86歲的歌手彭遠良，表演了歌曲「遊牧時光」和「我是一條小河」，還有舞者伴舞。（記者劉先進／攝影）

彭遠良認為唱歌是一種運動，相當於用氣息按摩體內。他以歌會友，交了不少朋友，也喜歡在人多時候唱歌，「獨樂樂不如眾樂樂」。有一年，孫女生重病，女兒從醫院回來，情緒不佳。打開房門，彭遠良高歌一曲「站在高崗上」，高昂自信的歌曲，頓時讓人精神振作，心情舒緩。