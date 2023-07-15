4亞裔女屋崙實習 盛桃表彰 魏愛琳贈市長畫作

屋崙市長盛桃14日給屋崙華促會（OCIC）的四名亞裔女實習生頒發表彰狀。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長盛桃14日給屋崙華促會（OCIC）的四名亞裔 女實習生頒發表彰狀。實習生表示，參實習計畫內容豐富，讓他們大開眼界，親身瞭解了華促會、縣警、地檢長和警局的運作情況。盛桃則勉勵說，每個人的職業道路都獨一無二，希望實習生深入瞭解政府部門的工作流程，有助決定自己是否喜歡相應的工作。

此次參與華促會首次實習生計畫的四名亞裔實習生，分別是魏愛琳（Grace Wei），阮麗娜（音譯，Lena Nguyen），卡登斯·葉（Kadence Yim）和勞拉·鄭（Lauren Trinh）。魏愛琳還贈送一副畫作給市長盛桃。

魏愛琳說，讓她印象深刻的是有機會學習不同的知識，而這些知識是在高中時從未學過的，「高中沒有機會學習領導力或者商業，尤其是市場行銷，甚至大學也沒有機會學習市場行銷，所以我很高興。」

阮麗娜說，她說，此次實習是個絕佳機會，瞭解不同單位和執法部門的流程。「直到深入實習，才知道有這麼多不同部門在工作，我原以為只有一個總體的警察局，類似犯罪調查辦公室。」讓她印象深刻的，是到警局凶殺案調查科，才意識到他們的工作緊張程度，從報案開始，就要找出誰是犯罪嫌疑人，「他們聽到很多謀殺和死亡事件，有時還要轉達受害者家人發生的慘劇，卻要保持良好的心態。」

華促會理事會主席莊錦鎮說，沒有市長的支持和調撥資源，實習生計畫難以成行。明年希望擴大計畫，讓更多來自屋崙的高中學生參加，「今年的實習生來自阿拉米達、佛利蒙等地。之前曾經嘗試聯繫屋崙高中，但因為學校教師罷工，學校關門，沒有聯繫上學生。明年希望招攬的實習生主力，來自屋崙本地高中。」

華促會理事會副主席托尼·鄭（音譯，Tony Trinh）說，實習經歷幫助高中生培養領導力和商業素質。她們學習如何制定商業計畫、打造企業和營銷推廣商業。還為華埠 當地企業製作社交媒體視頻，希望為華埠帶來收入。實習生先後進入阿縣縣警辦公室、地檢長辦公室和屋崙警局實習。比如，在地檢長辦公室，瞭解地檢官的角色，旁聽庭審。到警局瞭解犯罪調查及調查科室的工作。學生們還有機會旁聽911如何調度。「她們真的有機會加快職業道路，瞭解如何規畫自己的職業生涯。」

盛桃說，她曾到屋崙市議員那裡實習，幫助打開眼界，瞭解地方領導者職責是什麼。「這意味著可以制定許多政策、法律和變革，直接影響人們的生活，看到城市慢慢地發生變化。」

她建議，最重要的是盡可能多的參加實習，看看實習部門的工作流程，決定是否喜歡那份工作，「你們很年輕，還在成長，以後情況可能有變。今天可能想在未來成為一名規畫師或律師，但未來的職業道路會改變，沒關係，因為每個人的職業道路都獨一無二。」