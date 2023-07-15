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外交機關、僑界動員 南加鄭姓父子住所有著落

光大集團前董座唐雙寧被查 金融反腐震動中國金融圈

車禍人生變調… 台灣父子遭遇牽動華人心 金山僑界伸援

記者葛歆睿／南灣報導
截至截稿時，為小威廉籌款的GoFundMe頁面已獲得來自2500多名好心人士、總計超18.5萬元的捐款。（擷取自GoFundMe）
截至截稿時，為小威廉籌款的GoFundMe頁面已獲得來自2500多名好心人士、總計超18.5萬元的捐款。（擷取自GoFundMe）

台灣父親鄭先生（Austin Cheng）與美國寶寶威廉（William Cheng）陷困境流落桑尼維爾遊民收容所的消息，經主流媒體和本報的報導後，牽動了整個華人社區的心。無論台灣外交機構、僑界社團，還是本報讀者和華人僑胞，都希望能夠盡一份力，幫助鄭姓父子度過難關。

金山灣區華僑文教中心主任莊雅淑透露，台北駐舊金山經濟文化辦事處已在第一時間派員送去關懷，僑教中心也有拜託聖荷西僑界急難救助協會出面提供幫助。

父子住所有著落

急難救助協會會長韓中芬告訴本報，僑胞們得知此事後都熱心捐款。目前這對父子的住所已經基本有了著落，但暫時還沒有離開收容所，其他方面的細節暫時不便於透露。

截至截稿時，為小威廉籌款的GoFundMe頁面，已經獲得來自2500多名好心人士、總計逾18萬5000元的捐款。從姓氏和多條中文留言可以判斷，捐款者大多是華人。他們有的為鄭姓父子加油打氣，有的還出謀畫策。

Betty Cheng：「Austin 加油！William很需要你的，一切會慢慢好起來。」

Xi Liu用簡體字留言：「你所經歷的一切对任何人來說，都是巨大的災難，但請你不要放棄希望，慢慢走出困境！」

Anonymous Chou：「可以跟醫院協商減免帳單金額和分期付款，先把錢（籌款所得）花在生活、教育、住宿上。加油！！」

GoFundMe鏈接：www.gofundme.com/f/please-help-baby-william-pay-his-medical-bills

有意願幫助鄭姓父子但不會使用GoFundMe的人士，可以與急難救助協會會長韓中芬聯繫：（510）579-9534（請留簡訊）。

華人 GoFundMe 灣區

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