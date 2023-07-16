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金山致力商業稅務改革

市長話金山
布里德市長到海洋大道上的山河超市走訪購物，這是由華裔業主共同擁有的一家鮮蔬及亞洲食品市場。圖為市長和店東在交談。
布里德市長到海洋大道上的山河超市走訪購物，這是由華裔業主共同擁有的一家鮮蔬及亞洲食品市場。圖為市長和店東在交談。

親愛的讀者們：

作為灣區和加州的經濟中心，舊金山是一個擁有人才、資源和創新精神的城市。振興市中心、加強經濟發展並保持經濟主導體系的運作，要求我們改革稅務結構。我們可以把營業稅設定為既能提供我們依賴的重要市政服務，又能使在吸引和留住業務方面更具競爭力。

正因如此，我與市議長佩斯金和市議員孟達文合作，宣布了改革舊金山商業稅的下一步措施，目標是把選舉提案放進在2024年11月的選票上。

財政官何世豪、主計長羅申福和市府首席經濟分析師伊根釋出的一份報告，分析了舊金山商業稅制度在疫情後復甦下的脆弱性。報告發現：

營業稅收越來越依賴於科技業、金融服務和相關的辦公行業。這些行業在疫情後接受遠距工作，並減少於舊金山和其他地區租賃的辦公空間。在這種情況下，與灣區其他辦公地點相比，市內的高商業稅負擔，可能會使其容易受到大型納稅公司把辦公室合併到舊金山以外地區的影響。 

鑑於當前稅收的計算機制，在家工作可以直接影響企業向市府繳付的稅款。遠距工作對市內的收入產生了相當大的財政影響。

透過商業租金稅和轉讓稅，市府的稅收越來越依賴商務產業。遠距工作可能會降低與商務產業相關的租金和價值，這將導致市內未來收入疲軟。

選民通過的稅收措施，加上市內經濟的結構變化，創造了一個高度累進的體系，其中最大的五家企業──占企業納稅人的0.04%──支付24%的收入。除了這些企業離開城市的風險外，這種系統可能不穩定，與擴大稅基以促進收入穩定的政策目標背道而馳。

為了啟動市內商業稅收結構改革的下一步措施，我們要求財政官何世豪和主計長羅申福召集商界和其他利益相關者以制定具體的改革建議。在2023年底前向我和市議會提交一份公開報告，以制定一項供選民在2024年11月選舉時投票的提案。

審查和改革商業稅是市府振興市中心努力的一個重要步驟。 這包括實施我在舊金山市中心未來路線圖中制定的政策和其他一系列政策，將市中心轉變為一個更強大、更有彈性、經濟和國際都會的計畫。 路線圖包括了九個主要策略，包括吸引和留住多元行業和雇主。

布里德市長參加中華總商會就職典禮。
布里德市長參加中華總商會就職典禮。

最近，我與市議會就稅收改革措施達成了協議，透過推遲增稅和透過稅收激勵招募新企業，以穩定現有企業。市議會還通過了立法，以簡化空置辦公空間的用途轉換，並填補市中心和聯合廣場地區的空置商業空間。

布里德市長參加中華總商會就職典禮。
布里德市長參加中華總商會就職典禮。

這項工作將需要市政府、商界和全市利益相關者之間的合作。而最重要就是我們現在就要展開這工作。

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦•布里德

舊金山 租金 疫情

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