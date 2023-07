小草基金會 捐助南灣自閉症中心

小草基金會的青少年本周參觀了摩根自閉症中心,並為自閉症學生的體育設施和體育教育項目等項目捐贈了一萬元。(受訪者提供)

小草基金會(Little Grass Foundation)的青少年本周參觀了摩根自閉症中心(Morgan Autism Center),並為自閉症學生的體育設施和體育教育項目等項目捐贈了一萬元。兩個組織還將繼續探索長期合作的機會。

小草基金會是一家位於南灣的青年志工組織,由一群高中生於2022年初創立。他們扮演教練角色,已為超過450名來自不同文化背景的孩子提供參加各種體育活動的機會,包括籃球、足球 、排球和舞蹈,甚至是機器人和西洋棋。

「我們的目標是幫助社區的孩子從小就發現和體驗體育和其他豐富項目,以實現更好的身心健康發展,」小草基金會執行長兼創辦人張伊凡(音譯,Ivan Zhang)說,「與摩根自閉症中心的合作可以使青少年了解如何幫助社區中有特殊需要的人。」

小草基金會的「小草的一點幫助」(A Little Help from Little Grass)計畫,最初是為了鼓勵成員幫助家人和社區完成一些小任務,例如洗碗和洗衣服,以換取酬勞,這些錢隨後將用於籌款。金額雖小,但更重要的是營員們不僅學會了對自己負責,還學會了回饋社區。 在一年半的時間裡,這個籌款計畫和30個體育營已經籌集了超過1萬元。

媒體編輯兼籌款活動策畫人張妮可(音譯,Nicole Cheong)說:「很高興這個籌款如此成功,我們能夠以這種方式回饋社區。 我一直喜歡幫助別人,創建這個項目是非常有意義的。」

為了負責任且有意義地使用這筆資金,足球主教練張伊凡和Justin Chen聯繫了摩根自閉症中心發展管理人員塞普維達(Haley Sepulveda)。作為加州教育部 認可的組織,摩根自閉症中心自1969年以來一直為整個自閉症譜系的個人提供精心策劃的教育。

在了解小草基金會的使命後,摩根自閉症中心執行主任德雷克(Josh Drake)和項目主任貝克(Hailey Barker)邀請小草基金會成員參觀他們的中心,向他們展示各個教室,介紹如何教授有特殊需要的學生,並就未來的志願者機會進行了很多討論。