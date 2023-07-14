罷免阿縣地檢長官善貞組織公開註冊 陳錫澎成財務長

針對阿拉米達縣地檢長官善貞罷免運動正式邁出了第一步。（官善貞競選網站）

針對阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）的罷免 運動正式邁出第一步。11日，一個為罷免官善貞成立的「為每個人拯救阿拉米達」 (Save Alameda for Everyone，簡稱SAFE）組織在該縣註冊，並於12日公開。華人社區對罷免看法兩極，前屋崙華埠商會會長陳錫澎作為罷免組織的財務長，預計將會成為罷免的主力之一。

根據KQED報導，成立委員會也是為罷免運動籌款前的必要要求。籌款將用於收集簽名，以發起罷免。根據KCBS報導，至少需要籌集200萬元，才有可能將這項罷免放入選票當中。

陳錫澎13日在接受本報採訪時表示，該組織正在討論下一步計畫，相信稍後會發出一份聲明。對於他個人選擇做出行動罷免官善貞的原因，因為他認為官善貞失職，沒有盡到地檢長應該付的責任。他表示，與上次在阿縣法院前為華裔 男童Jasper Wu一案集會時發言一樣，「我們是為在阿拉米達縣不同的社區、所有的家庭，尤其是長者和兒童更加安全。他們應該得到保護。」

另一方面，為官善貞背書的華裔社區支持者、美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲認為，官善貞正在受到反對進步派地檢長人士經常使用的「遊戲規則」的影響。她指出，在官善貞還沒正式接手地檢長工作時，其反對者就在社區散布讓大眾恐慌的言論、誇大單方論證的政策和決定，把進步派檢察官描繪為「犯罪第一，受害者最後」，然後進行以反改革言論為基礎的罷免運動。

彭一玲說：「在歷史中，聯邦的『三振出局』政策讓檢察官一直使用強化措施，量刑嚴苛，令許多家庭破碎，不少人失去浪子回頭的機會，甚至造成美國擁有全世界四分之一的監獄人口，」同時加劇了貧富差距和社會矛盾。

彭一玲表示，官善貞上任後是希望從源頭抓起，在上任以來增加了重罪審判組的人員配置，以減少重案的積壓，建立了地檢長辦公室第一個基於社區的再就業委員會，增加受害人部門雙語職員等一系列措施。

此前，官善貞對Jasper Wu一案的態度飽受爭議。對此彭一玲認為，那是被「帶有政治目的的人利用散布謠言，分裂多元化的社區。」她表示，同年灣區的車輛流彈案約有134宗，官善貞也確實指控了兩名嫌犯格林和畢文斯犯有謀殺罪和與幫派有關的加重罪。若罪名成立，畢文斯將面臨265年至終身監禁，格林將面臨175年至終身監禁。

彭一玲強調：「可以假釋，並不代表他們符合假釋的條件。」並且，舊金山 罷免前地檢長博徹思後，舊金山治安情形其實並沒有改變。

彭一玲呼籲，應該給官善貞工作的空間和時間，確保她為社區做出更多積極正面的工作，要反對「這種空穴來風、無中生有的偏頗指責和勞民傷財的無端罷免。」