反仇亞 金山圓桌會議商對策 聯邦官員、社區代表出席

北加州聯邦檢察長辦公室(United States Attorney's Office for the Northern District of California)和亞裔 美國人基金會 (TAAF) ,13日在舊金山 市立大學舉辦了「團結起來反對亞裔仇恨」為主題的圓桌會議。多位聯邦官員、市府律師、檢察官和社區代表共同出席。

「團結起來反對亞裔仇恨」主題圓桌會議,在市立大學召開,眾多官民代表出席。左為市府律師邱信福,右為地檢長謝安宜。(記者李怡/攝影)

出席本次圓桌會議的有舊金山市府律師邱信福、地檢長謝安宜、舊金山交通局董事李正元、安老自助處行政主任鍾月娟、社區青年中心行政主任溫靜婷、華人進步會代表、舊金山社區聯盟(SFCAUSE)主席伍宗德(Dennis Wu)、聯邦調查局特工等。

本次圓桌會議的目的是通過官民與社區組織互動,以讓當局執法者更好了解目前社區內面臨的問題與挑戰,特別是針對亞太裔社區的仇恨犯罪 。也便於讓相關者了解如何更好的解決問題,以及如何運用好現有資源,使得解決方案具體化。會議出席人員從目前亞裔仇恨的現狀、預防措施、立法,以及社區援助組織等角度,討論了如何應對仇恨和大規模仇恨暴力行為。

亞裔美國人基金會代表史普利特(Charity Spirit)發言表示,基金會是在2021年仇亞槍擊案發生之後成立的全國性組織,並與當地合作夥伴緊密合作,組織的宗旨和主要目標,一是針對亞裔社區的仇恨喚起關注,再是幫助美國各社區解決資源不足的問題。綜合兩年來積累的經驗來看,防止亞裔仇恨的發生,以下三點值得探討和思考:一是社區需要更多的機會來發聲;二是仇恨發生之後的補救措施,有哪些補救資源可用來為受害者提供最好的護理和支持;三是關於協調和整合非營利組織和社區組織,如何並與政府和執法部門協調,為亞裔仇恨受害者提供最好的應對措施。

據州檢察長辦公室的數據指出,2022年的仇恨犯罪數量年增20.2%,針對性向的增加29%、針對非裔的增加27.1%。唯一例外是,在新冠疫情期間暴增的亞裔仇恨犯罪,由2021年247件減少至2022年的140件,下降比率為43.3%。

整體來說,2021年加州的仇恨犯罪數為1763件,2022年增為2120件。針對非裔由513件增加至652件;性向案件由303件增為391件;反跨性別案件由38件增加至59件;反猶太裔的由2021年的152件增長至2022年的189件。遭到起訴的案件由610件增加至2022年的647件。

在立法和應對措施討論環節,圓桌會議轉為閉門會議,不接受媒體採訪,以便讓前來到訪的社區代表和立法者之間不受限制地自由對話。