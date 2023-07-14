反仇亞 金山圓桌會議商對策 聯邦官員、社區代表出席

「團結起來反對亞裔仇恨」主題圓桌會議，在舊金山市立大學召開，各族裔代表參加討論。（記者李怡／攝影）

北加州聯邦檢察長辦公室（United States Attorney's Office for the Northern District of California）和亞裔 美國人基金會 (TAAF) ，13日在舊金山 市立大學舉辦了「團結起來反對亞裔仇恨」為主題的圓桌會議。多位聯邦官員、市府律師、檢察官和社區代表共同出席。

「團結起來反對亞裔仇恨」主題圓桌會議，在市立大學召開，眾多官民代表出席。左為市府律師邱信福，右為地檢長謝安宜。（記者李怡／攝影）

出席本次圓桌會議的有舊金山市府律師邱信福、地檢長謝安宜、舊金山交通局董事李正元、安老自助處行政主任鍾月娟、社區青年中心行政主任溫靜婷、華人進步會代表、舊金山社區聯盟（SFCAUSE）主席伍宗德（Dennis Wu）、聯邦調查局特工等。

本次圓桌會議的目的是通過官民與社區組織互動，以讓當局執法者更好了解目前社區內面臨的問題與挑戰，特別是針對亞太裔社區的仇恨犯罪 。也便於讓相關者了解如何更好的解決問題，以及如何運用好現有資源，使得解決方案具體化。會議出席人員從目前亞裔仇恨的現狀、預防措施、立法，以及社區援助組織等角度，討論了如何應對仇恨和大規模仇恨暴力行為。

「團結起來反對亞裔仇恨」主題圓桌會議，在市立大學召開，眾多官民代表出席。（記者李怡／攝影）

亞裔美國人基金會代表史普利特(Charity Spirit)發言表示，基金會是在2021年仇亞槍擊案發生之後成立的全國性組織，並與當地合作夥伴緊密合作，組織的宗旨和主要目標，一是針對亞裔社區的仇恨喚起關注，再是幫助美國各社區解決資源不足的問題。綜合兩年來積累的經驗來看，防止亞裔仇恨的發生，以下三點值得探討和思考：一是社區需要更多的機會來發聲；二是仇恨發生之後的補救措施，有哪些補救資源可用來為受害者提供最好的護理和支持；三是關於協調和整合非營利組織和社區組織，如何並與政府和執法部門協調，為亞裔仇恨受害者提供最好的應對措施。

據州檢察長辦公室的數據指出，2022年的仇恨犯罪數量年增20.2%，針對性向的增加29%、針對非裔的增加27.1%。唯一例外是，在新冠疫情期間暴增的亞裔仇恨犯罪，由2021年247件減少至2022年的140件，下降比率為43.3%。

「團結起來反對亞裔仇恨」主題圓桌會議，在舊金山市立大學召開，各族裔代表參加討論。（記者李怡／攝影）

整體來說，2021年加州的仇恨犯罪數為1763件，2022年增為2120件。針對非裔由513件增加至652件；性向案件由303件增為391件；反跨性別案件由38件增加至59件；反猶太裔的由2021年的152件增長至2022年的189件。遭到起訴的案件由610件增加至2022年的647件。

在立法和應對措施討論環節，圓桌會議轉為閉門會議，不接受媒體採訪，以便讓前來到訪的社區代表和立法者之間不受限制地自由對話。