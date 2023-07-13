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拚復甦市中心經濟 金山市長、議員籲營業稅改革

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長市議員達成一致，推進舊金山營業稅改革，以吸引和留住商業。（記者李怡／攝影）
舊金山市長市議員達成一致，推進舊金山營業稅改革，以吸引和留住商業。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 （London Breed）、市議會主席佩斯金（ Aaron Peskin ）和市議員孟達文（Rafael Mandelman）12日聯合要求市財政局制定具體的營業稅改革方案，並在2023年底之前向市長和市議會提交公開報告，制定具體措施，以供2024年11月選民投票表決。推進稅改是為了恢復舊金山市區經濟，留住和吸引更多商業。

布里德表示：「舊金山是一座擁有人才、工具和創新精神的城市，會繼續成為灣區和加州的經濟中心。為振興市中心、加強經濟並保持經濟領先地位，首要工作是要求我們改變稅收結構，使得舊金山在吸引和留住企業方面更具競爭力。這需要市府、商界和全市利益相關者的合作。現在開始這一進程至關重要。」

佩斯金說，舊金山選民非常慷慨地通過稅收，來加強城市的基礎設施和基本服務，特別是對弱勢社區。稅法改革對於滿足當前的經濟形勢，至關重要。

第八區市議員孟達文表示，疫情後因遠程辦公方式的轉變，已經改變了舊金山市的營業稅基。現在急需探索如何鼓勵企業在舊金山落戶和發展的新方法，以及探討出使稅基更有彈性的策略。市中心的經濟健康是城市收入的關鍵。

據市府報告分析，舊金山現有的商業稅制度對於疫情後經濟復甦的限制，表現在舊金山營業稅收入愈來愈依賴科技、金融服務、商業地產和相關辦公行業。但恰巧這些行業因疫情居家辦公受到嚴重影，如還保持原來的稅收結構，會讓舊金山失去留住這些企業的競爭力。營業稅改革是振興市中心的關鍵一步。

近日，市長和市議會就稅收改革措施達成一致，包括通過推遲增稅來穩定現有業務，並通過稅收優惠政策來吸引新商業。市議會還通過了市長布里德和市議長佩斯金起草的立法，以方便改造市中心空置辦公空間和聯合廣場空置商舖。

市府經濟和勞動力發展辦公室執行主任丹尼斯（Sarah Dennis Phillips）表示，改革營業稅結構，是為舊金山在當下經濟環境中保持競爭力掃清道路。「我們的目標是確保營業稅收為城市提供穩定收入，維持對舊金山市民的服務，並促進經濟復甦，使得所有類型的企業都能在舊金山創辦並留在舊金山。」

市議員孟達文與市長布里德市議會主席佩斯金聯合要求，財政部製定具體的營業稅改革製度...
市議員孟達文與市長布里德市議會主席佩斯金聯合要求，財政部製定具體的營業稅改革製度。（記者李怡／攝影）

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