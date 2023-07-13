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金山企業稅收 「前5大戶」繳3.39億 占全市24%

編譯廖宜怡／綜合報導
研究發現，舊金山2022年前五大納稅企業所付稅金，高達該市企業稅收總額近四分之一。（Getty Images）
研究發現，舊金山2022年前五大納稅企業所付稅金，高達該市企業稅收總額近四分之一。（Getty Images）

根據12日公布的一項研究報告，舊金山愈來愈依賴當地企業納稅人，這個趨勢將成為舊金山一個潛在的弱點。

研究發現，舊金山三大主要行業，包括科技業，因為實施遠距工作方式，導致舊金山2021年的企業稅收大減4億8400萬元。這項研究得出的結論可能刺激舊金山政府改革稅法，以因應疫後因遠距工作和商業房地產市場崩潰引發的挑戰。

根據主計長辦公室（Controller's Office）和財務局（Treasurer and Tax Collector）的研究，2022年，舊金山前五大納稅企業總共繳稅3億3900萬元，占企業稅收總額的24%，前100大納稅企業所繳稅金占總額的58%。然而十年前，舊金山前五大納稅企業所繳的稅金只有3000萬元，僅占企業稅收總額的7%，前100大納稅企業所繳稅金也只占總額的34%。

造成這一趨勢的原因有很多，例如，大型企業，尤其是科技企業，過去十年的發展速度快過其他經濟領域，還有選民投票通過了一系列對大型企業增稅的法案。

報告說：「這種日益集中的情況，與本市過去的企業稅改目標之一背道而馳。這項改革目標希望能透過擴大稅收基礎來確保稅收穩定，並保護這個穩定性不受納稅人不利反應所影響。但本市最近大部分的稅收變化，反而提高了整體稅收基礎的波動性。」

長期以來，舊金山的企業稅一直是加州各城市中最高。儘管市府對納稅最多的企業身份保密，但當地許多大型企業近來不斷裁員，對經濟造成了一定的影響。

舊金山最大企業Salesforce發言人表示，在鼎盛時期，他們在舊金山擁有超過1萬名員工，現在減少到約8600名員工。加州文件顯示，總部設於舊金山的富國銀行（Wells Fargo Bank）已進行多次裁員，今年裁去了62名員工。

由於企業稅收多寡部分取決於城市勞工人數，因此，裁員和遠距工作都可能減少市府的稅收。報告說：「在這個遠距工作的新時代，舊金山的企業稅收基礎已經被侵蝕。」

Advance SF是一個受到包括谷歌、摩根大通、Uber、富國銀行等大企業支持的維權團體，其總裁羅斯（Wade Rose）表示，大量增稅的措施可能造成企業出走或敬而遠之。

羅斯說：「這座城市目前處於一個極度缺乏競爭力的地位，弱點一目瞭然。」

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