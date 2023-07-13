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無人車「24小時服務」搶飯碗 出租車、網約車司機抗爭

記者李怡／舊金山報導
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）
傳統出租車和網約車司機以及地方官員，反對無人駕駛計程車的服務擴張。（受訪者供圖）

加州州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）12日宣布，再一次推遲「允許自動駕駛計程車在舊金山全天候服務」的投票表決。因傳統計程車司機與網約車司機（Uber、Lyft）聯手對抗自動駕駛計程車服務的擴張，舊金山交通官員與公共安全官員亦齊聲呼籲放慢服務擴張計畫。

在2022年11月，舊金山通過法律，允許谷歌公司旗下Waymo和通用汽車旗下Cruise無人駕駛計程車，可付費為乘客提供服務。雖然市民對於無人駕駛的安全性還存在擔憂，但依然擋不住無人駕駛計程車服務的快速擴張。現在則要通過立法，讓無人駕駛車輛7天24小時全天候為市民服務。

無人駕駛計程車每天在晚10時以後可以為舊金山市民服務。（記者李怡／攝影）
無人駕駛計程車每天在晚10時以後可以為舊金山市民服務。（記者李怡／攝影）

據Waymo公司回應的數據，該公司現有約200輛汽車，每周會提供超過1萬次計程車服務，到目前還沒有對行人或騎行者的相撞記錄。Cruise公司則早前曾發布，該公司車輛已經在極其複雜的城市路況中行駛了數百萬哩。

已經在舊金山做了六年的Uber司機John表示：「現在已經很明顯的能感覺到無人駕駛計程車對我們的衝擊。近來我工作的時間變長，但是收入卻減少了。同時還要支付高價油費和車輛養護費用，如果再這樣繼續下去，我有可能會成為無家者。」

舊金山華裔Jakson Zhao做了九年的Lyft兼職司機。他說：「現在公司為了方便司機，政策上做了一些改變，比如只為他們接同方向路線的單，這樣避免了司機繞路。但即使是這樣，還是不掙錢，收入在下降。如果自動駕駛計程車再擴張，那我可能會轉行去賣房子。」

另據柏克萊加大勞工研究與教育中心主席雅各布(Ken Jacobs)在其網站上發布的評論，無人駕駛未來的願景被嚴重誇大了。即使現有的無人駕駛汽車克服了交通安全的問題，他也不認為機器人計程車會取代人類司機。因為無人車建造成本非常高。很多大的汽車公司已終止了對於自動駕駛領域的投入。

舊金山市民對於無人駕駛汽車的服務擴張計畫也分為兩派。支持者認為，時代的發展和科技的進步是擋不住的，且非常期待無人駕駛車更深入的應用。如能私家購買使用的話，一是免去了上班途中駕車的勞累，再是有可能會改變私家車擁有者的結構。到那時可能不需要家家有車了，以免造成城市停車難和資源浪費的問題。

反對服務擴張的民眾普遍擔心無人駕駛的安全性和可靠性。他們認為，機器人開車的安全實驗還不夠，包括數據蒐集和應激性的反映也許都還不足。急於將無人車服務投入市場的話，可能會造成層出不窮的社會問題，比如交通安全、影響基礎工人就業等等。

舊金山 柏克萊加大 Lyft

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