獄方：Theranos創辦人荷姆斯出獄時間 提早近2年

根據美國監獄管理局公布的最新訊息，Theranos創辦人荷姆斯的刑期被縮短了近兩年。（Getty Images）

根據美國監獄 管理局（U.S. Bureau of Prisons）公布的最新訊息，驗血公司Theranos創辦人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）的出獄時間將比原定時間提早近兩年。

39歲的荷姆斯於今年5月30日向監獄報到，展開為期11年零3個月的牢獄生活。她最新的出獄時間被定為2032年12月29日，剛好比聯邦監獄規定至少要服刑9年6個月多了一點。

監獄管理局向媒體確認了荷姆斯的新出獄日期，但表示出於隱私、安全和保安的理由，無法透露受刑人的釋放計畫。

監獄管理局表示，一般而言，聯邦監獄受刑人每服刑一年，可以因為在獄中行為良好獲減刑54天。符合條件的受刑人，還可以透過參與和完成一些降低出獄後再次犯罪可能性的計畫，以及教育、健康、受害者影響和就業培訓等計畫，來獲得進一步減刑。受刑人還可以透過完成藥物濫用計畫提前一年出獄。

荷姆斯去年11月在聖荷西聯邦地方法院被判處11年以上徒刑，罪名是她創辦的巴洛阿圖（Palo Alto）驗血公司Theranos詐騙投資人數億元。

已是兩個孩子母親的荷姆斯，在入獄前不斷與法庭進行鬥爭，試圖將法官達維拉（Edward Davila）裁定的入獄時間4月27日盡可能延後，最終仍不得不於5月30日向德州 布萊恩聯邦監獄（Prison Camp Bryan）報到。

儘管已經入獄，荷姆斯仍繼續對2022年1月陪審團對她裁定的四項詐欺罪提出上訴，稱達維拉在審理過程中犯下錯誤，導致她被「不公定罪」，而且刑罰過重。不過，根據美國聯邦法院的情況說明書（fact sheet），刑事案件的上訴很少成功。