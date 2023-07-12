聖縣推「收入保障」試點計畫

柯提斯在新聞發布會上表示，聖他克拉拉縣無家可歸高中生收入保障計畫，「將縮小福利差距」「停止這個讓越來越多的年輕人成年後無家可歸的無休止的循環。（取自柯提斯推特）

聖他克拉拉縣宣布「收入保障」試點計畫，將為50名無家可歸的高中生每月提供1200元津貼，為期3個月，以幫助他們過渡到大學或職業生涯。這個計畫由加州 參議員柯提斯（Dave Cortese）和聖縣議會主席埃倫伯格（Susan Ellenberg）發起。加州政府將為這個計畫注資300萬元。接受者可以自由地將錢花在他們選擇的任何事情上，確保他們以後不再有資格獲得某些聯邦援助時，仍可以獲得臨時支持。

埃倫伯格表示，希望這些學生因為獲得了經濟支持，在3個月期限結束時有可以遵循的具體人生軌跡。

聖荷西是全美青少年無家可歸問題排名第一的城市。今年早些時候的一項研究發現，每10萬居民中就有近85名18歲至24歲之間的遊民 。根據2020年的一份報告，加州約有27萬名K-12學生遊民，其中大約1萬5000名是高中生。

柯提斯在記者會上表示，該計畫「將縮小福利差距」，「停止這個讓越來越多的年輕人成年後無家可歸的無休止的循環。」

近年來，低收入 人群收入保障計畫在全國範圍內普及。在灣區，地方政府和私人組織已經啟動或宣布了至少20個此類試點項目。包括聖縣2021年時每月向72名離開寄養機構的年輕人發放1000元。同年，屋崙開始每月向300個家庭提供500元，後來將該計畫擴大了一倍，達到 600個家庭。南舊金山也開始每月向150個低收入家庭發放500元的支票，阿拉米達和山景城最近也批准了類似的計畫。

無附加條件現金支付的倡導者表示，允許低收入居民以他們自己認為合適的方式使用這筆錢，可以提供真正的財務穩定，使他們能夠找到好工作並避免債務。

「大多數當前政府財政支持計畫和保證收入之間的最大區別，在於現金的靈活性，」埃倫伯格說，「保證收入的前提是，接受資金的個人最有能力決定如何花錢來滿足他們的特殊需求。」