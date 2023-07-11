舊金山華裔家長聯名 力爭八年級開代數課

舊金山華裔家長為八年級學生爭取開代數課程。（Gatty Images）

舊金山 華裔家長鄭文希10日向本報表示，近日舊金山華裔家長群正在為孩子們爭取「八年級可以開設代數課程」，且已引起地方政府重視，並使得多位官員一起聯名寫信爭取。

鄭文希說：「加州教育 委員會正在討論加州數學教學結構（CMF）議案，有一項提案是加州學校八年級不學習代數，部分華裔家長有不同意見，並準備簽名反對這一決議。當地官員已代表舊金山市聯合校區（SFUSD）近五萬家庭聯合致函州府。」

此項議案引發包含加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）和梅義加（Myrna Melgar）等多位民選官員，聯名致信加州教委會反對草案，並要求延長60天時間收集民眾意見。

這些官員致信促請加州教育委員會，將擬議提案的意見徵詢期延長至60天，直到秋季學期開始後，以方便家長、老師、學生，以及相關者提出意見。

舊金山官員在信函中寫道：「如不給八年學生級學習代數，那加州所有學生需要在九年級和十年級時與全國學生保持高一級代數的水平，這是很不合理的安排。對於有條件的家庭可補習趕進度，但對於沒有經濟能力家庭的學生會是很大的打擊。」

官員們還提到，舊金山自2014年取消了八年級學生的代數課。這一區別於標準數學教育的方法，是為了可以讓不同族裔的學生都可以順利完成代數課程。但是根據市聯合校區的研究表明，取消代數課的做法，對於學生的發展無益。

鄭文希說，華人家長是加州教育委員會認真對待這項決議，應考慮到各個族裔和學生的家庭狀況。且加州在科學技術和數學領域都是全球領先，加州教育委員會有義務確保公立學校提供這些課程，滿足學生的發展需求。

截至發稿，本報未獲得加州教育委員會回應。