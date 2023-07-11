我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

舊金山華裔家長聯名 力爭八年級開代數課

記者李怡／舊金山報導
舊金山華裔家長為八年級學生爭取開代數課程。（Gatty Images）
舊金山華裔家長為八年級學生爭取開代數課程。（Gatty Images）

舊金山華裔家長鄭文希10日向本報表示，近日舊金山華裔家長群正在為孩子們爭取「八年級可以開設代數課程」，且已引起地方政府重視，並使得多位官員一起聯名寫信爭取。

鄭文希說：「加州教育委員會正在討論加州數學教學結構（CMF）議案，有一項提案是加州學校八年級不學習代數，部分華裔家長有不同意見，並準備簽名反對這一決議。當地官員已代表舊金山市聯合校區（SFUSD）近五萬家庭聯合致函州府。」

此項議案引發包含加州參議員威善高（Scott Wiener）、舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）和梅義加（Myrna Melgar）等多位民選官員，聯名致信加州教委會反對草案，並要求延長60天時間收集民眾意見。

這些官員致信促請加州教育委員會，將擬議提案的意見徵詢期延長至60天，直到秋季學期開始後，以方便家長、老師、學生，以及相關者提出意見。

舊金山官員在信函中寫道：「如不給八年學生級學習代數，那加州所有學生需要在九年級和十年級時與全國學生保持高一級代數的水平，這是很不合理的安排。對於有條件的家庭可補習趕進度，但對於沒有經濟能力家庭的學生會是很大的打擊。」

官員們還提到，舊金山自2014年取消了八年級學生的代數課。這一區別於標準數學教育的方法，是為了可以讓不同族裔的學生都可以順利完成代數課程。但是根據市聯合校區的研究表明，取消代數課的做法，對於學生的發展無益。

鄭文希說，華人家長是加州教育委員會認真對待這項決議，應考慮到各個族裔和學生的家庭狀況。且加州在科學技術和數學領域都是全球領先，加州教育委員會有義務確保公立學校提供這些課程，滿足學生的發展需求。

截至發稿，本報未獲得加州教育委員會回應。

加州 舊金山 教育

上一則

聯邦眾議院控制權 可能取決於加州國會選舉

下一則

疫後迎暑假 食品進口商買氣淡

延伸閱讀

舊金山名品店大白天又遭搶劫

舊金山名品店大白天又遭搶劫
舊金山中華總商會就職典禮

舊金山中華總商會就職典禮
工作染疫禍及家屬 加州高等法院：雇主免賠

工作染疫禍及家屬 加州高等法院：雇主免賠
又1家 Farmers保險限制加州新房主保單

又1家 Farmers保險限制加州新房主保單
舊金山縣警應急小組緝毒10天 已見成果

舊金山縣警應急小組緝毒10天 已見成果

熱門新聞

攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

2023-07-06 02:17
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

回顧李玟歌后之路 從金山「漁人碼頭」開始

2023-07-06 02:20
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

2023-07-05 23:08
中間白色小屋就是Sung Yoo的住處，位於兩車庫中間。（取自CNBC YouTube影片截圖）

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

2023-07-09 01:43
公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭，所幸無人受傷。（美聯社）

公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭 4500人無傷亡 安全下船

2023-07-07 13:52

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤